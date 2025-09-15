„M-am gândit să beau și să mă droghez până la moarte”. Marele campion Ricky Hatton a pierdut cea mai grea luptă

Ricky Hatton a vorbit în repetate rânduri despre dorința sa de a „bea și de a se droga până la moarte” și a avut multiple tentative de a-ți lua viața în anii din urmă.

Hatton a declarat într-un interviu recent că a ajuns „la fundul prăpastiei” după o înfrângere devastatoare în două runde în fața lui Manny Pacquiao în 2009, scrie Daily Mail.

Acest lucru a declanșat ani de probleme de sănătate mintală, sentimente de inutilitate și gânduri negre, precum și o dependență de cocaină.

Campionul de box, care a fost găsit mort duminică dimineață în Manchester, la vârsta de doar 46 de ani, a declarat pentru BBC în 2022: „Am intrat pe calea războiului. Eram sinucigaș. Am încercat să îmi iau viața de mai multe ori, dar nu am reușit. Așa că m-am gândit să beau și să mă droghez până la moarte”.

„Moartea sa nu este considerată suspectă”, a declarat poliția.

Luni, părinții lui îndurerați, Carol și Ray, i-au adus un omagiu emoționant fiului lor.

„Pierderea noastră este imensă, iar cuvintele nu pot exprima cu adevărat durerea pe care o simțim. Cu toate acestea, în mijlocul durerii noastre, am fost profund mișcați de valul copleșitor de dragoste și sprijin. A fost o mare alinare să vedem cât de multe vieți a atins Richard și cât de mult era admirat și respectat”, au spus părinții campionului.

Ricky urma să revină în mod spectaculos în sport cu un meci planificat în Dubai în decembrie, dar a vorbit deseori despre problemele sale de sănătate mintală, dependența de droguri și gândurile suicidale.

Într-un interviu acordat BBC în 2022, el a vorbit deschis despre „atingerea fundului” după o înfrângere zdrobitoare în fața marelui boxer Manny Pacquiao, unde a fost knock-out în runda a doua, la apogeul puterilor sale.

El a spus: „Problemele mele au început când am fost învins de Manny Pacquiao în două runde, ceea ce însemna, în cele din urmă, «Ricky, trebuie să te retragi acum». M-am certat cu părinții mei, m-am certat cu antrenorul meu Billy Graham, așa că atunci am ajuns la fundul prăpastiei”.

El s-a luptat mult timp cu problemele de sănătate mintală, precum și cu dependența de droguri și alcool, dar și în aceste bătălii, abordarea sa i-a câștigat o armată de fani.

Ricky Hatton a fost internat într-un centru de reabilitare

După ce a fost fotografiat în timp ce priza o substanță pe prima pagină a ziarului News of the World în 2010, Ricky a căutat ajutor și s-a internat într-un centru de reabilitare, The Priory.

După căderea sa în dizgrație, a devenit ambasador pentru sănătatea mintală și a încercat să-i ajute pe alți boxeri să nu facă aceleași greșeli pe care le-a făcut el.

„Când am fost învins de Mayweather, am fost devastat. Le-am spus tuturor că voi câștiga. Am primit cea mai mare sumă de bani și lupt cu cel mai bun boxer din lume, dar nu m-am dus acolo doar pentru asta. Credeam că îl voi învinge. Când nu am reușit, după ce le-am spus tuturor fanilor care au venit că voi câștiga, mi-am pierdut concentrarea. După meci, nu puteam să merg pe stradă, eram atât de jenat. Nu voiam să-mi arăt fața. Știu că pare un pic exagerat, dar asta era în mintea mea. Credeam că toată lumea se uită la mine și spune că ne-a spus că îl va învinge pe Mayweather și nu a făcut-o. Este într-adevăr păcat, dar a fost începutul problemelor mele de sănătate mintală.”, a spus el la un moment dat.

El a adăugat că înfrângerea l-a făcut să se simtă ca și cum i-ar fi „dezamăgit” pe cei 40.000 de fani care au călătorit la Las Vegas pentru a-l susține și i-a alimentat sentimentele de depresie, care s-au agravat ulterior din cauza unei certuri cu părinții săi pe tema banilor, în 2013.

Într-o apariție la emisiunea Loose Women de la ITV în 2017, el a spus: „După meciul cu [Floyd] Mayweather, am început să beau mult mai mult și, în cele din urmă, m-am certat cu părinții mei, ceea ce a fost dificil pentru mine și nu-mi păsa dacă trăiam sau muream. M-am gândit la sinucidere de multe, multe ori. Am început să mă gândesc la diferite moduri de a trece peste asta și m-am gândit că aș putea să beau până mor. Așa că am devenit și mai deprimat și am ajuns să iau droguri pentru a putea bea mai mult, iar asta a fost un cerc vicios.”

„A fost prima mea înfrângere ca profesionist după 35 de meciuri. Chiar dacă era Floyd Mayweather, am intrat în ring cu gândul că o să-l înving. M-am obișnuit atât de mult cu succesul, încât dintr-o dată mi s-a părut că „nu sunt obișnuit cu asta”., a mai spus el.

Hatton a fost neînvins în 43 de meciuri, câștigând titluri la categoria semimijlocie și mijlocie în cariera sa, înainte de a-l înfrunta pe Floyd Mayweather în 2007.

Un număr uimitor de 35.000 de britanici l-au urmat la Las Vegas pentru meciul cu Mayweather, printre ei numărându-se și David Beckham. Tom Cruise și Brad Pitt se aflau printre suporterii americani. Tom Jones a cântat imnul național al Regatului Unit.

Hatton a fost doborât de două ori de pumnii lui Mayweather. A doua serie de lovituri l-a lăsat incapabil să se ridice, dar a cerut cu curaj din colțul ringului: „Ridicați-mă”.

Hatton și-a pierdut toată încrederea în sine după acea înfrângere. „Mi-am pierdut capul după meciul cu Mayweather”, a spus el.

Doi ani mai târziu, a suferit a doua înfrângere din carieră în fața lui Mayweather, penultimul său meci din carieră și cel care a dus în cele din urmă la retragerea sa.

Marele campion urma să aibă un meci de revenire

În iulie, Hatton și-a anunțat revenirea în box, cu un meci împotriva lui Eisa Al Dah din Emiratele Arabe Unite, programat pentru 2 decembrie la Dubai.

Vechiul său rival, Pacquiao, a declarat că este „profund îndurerat” de moartea lui Hatton, adăugând: „Nu a fost doar un mare luptător în ring, ci și un om curajos și bun în viață. Am împărtășit momente de neuitat în istoria boxului și voi onora întotdeauna respectul și spiritul sportiv de care a dat dovadă”.

Ricky Hatton era conștient despre problemele sale cu alcoolul și drogurile

Hatton a avansat de la nivel amator și național până la a se măsura cu cei mai buni boxeri ai generației sale.

Dar comportamentul său realist l-a făcut îndrăgit de fanii din întreaga lume, iar el a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat după retragerea din ring.

El vorbise anterior despre lupta sa cu depresia și dezvăluise că încercase să se sinucidă de mai multe ori.

Acum nouă ani, el a declarat pentru BBC: „Am încercat să mă sinucid de mai multe ori. Obișnuiam să merg la bar, să mă întorc acasă, să scot cuțitul și să stau acolo în întuneric, plângând isteric. Au fost momente în care nu beam de zile întregi, dar totuși mă întorceam acasă și, dacă îmi trecea ceva prin minte, începeam să meditez la ceva. Rezultatul era același, indiferent dacă beam sau nu. Dar, în cele din urmă, m-am gândit: „O să ajung să beau până o să mor”, pentru că eram atât de nefericit. Băutura mă scosese de pe calea cea bună și asta m-a dus la droguri. Era ca un tren în viteză.”

