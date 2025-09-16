Termenul-limită până la care românii se mai pot înscrie pentru tichetele de energie de 50 de lei. Cum se completează cererea

16-09-2025 | 12:54
factura de regularizare la energia electrica
Românii mai pot solicita ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie până la data de 27 septembrie, anunță Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Aura Trif

Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până la 31 martie 2026.

Beneficiari eligibili sunt persoanele singure, cu venit net lunar de până la 1.940 de lei, şi familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei. De asemenea, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistraţi automat, fără cerere.

Cererile se pot depune online, în aplicaţie, sau la oficiile poştale şi la primării. Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie august 2025.

Informaţiile pe care trebuie să le introduceţi în cerere fac referire la datele de identificare ale solicitantului, respectiv ale membrilor familiei, iar, după caz, informaţii privind veniturile.

Excepţie fac beneficiarii de pensie din sistemul naţional de pensii, care nu trebuie să menţioneze în cerere veniturile, deoarece aceste date sunt transmise de către Casa Naţională de Pensii Publice.

Ce date trebuie să completate

Codul POD al locului de consum pentru care se solicită sprijinul, precum şi codul de client al contractului de energie electrică sunt, de asemenea, informaţii importante care se introduc în cerere. Aceste date se regăsesc pe factura emisă de către fiecare furnizor de energie electrică.

Instituţia recomandă o atenţie deosebită în completarea corectă a solicitării cu informaţiile menţionate mai sus, astfel încât să nu fie invalidată cererea (de exemplu, utilizarea diacriticelor este necesară, întâi numele, apoi prenumele, CNP-ul format din 13 cifre etc.).

Completarea cererii nu creează dificultăţi, iar corectitudinea datelor înscrise în solicitare conduce către obţinerea facilă a sprijinului pentru plata facturilor de energie electrică.

Cum se completează cererea pentru tichete de energie

Totodată, Ministerul Muncii a publicat un videoclip prin care se explică, pas cu pas, modul în care trebuie completate aceste cereri pentru obținerea tichetelor de energie.

„Este un sprijin pentru bunici, pentru părinți, pentru cei singuri și pentru toți cei care se luptă cu cheltuieli greu de dus”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole.  

Beneficiul se acordă per gospodărie, nu pe persoană fizică, a explicat ministrul, recent, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.

Banii nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar. Sprijinul se oferă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

La începutul lunii septembrie, fie pentru că nu știu, ori li se pare complicat, doar o mică parte din consumatorii vulnerabili s-au înscris. 385.000, potrivit datelor Ministerului Muncii, din cele 2,1 milioane de gospodării cu venituri mici, câte estimează autoritățile că ar fi în total în România. Iar 43.000 de cereri au fost invalidate, pentru că nu respectau condițiile.

Sursa: Agerpres

