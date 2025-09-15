Remediul natural folosit în combaterea durerilor cronice de spate. Efecte vizibile până la un an de zile

Acupunctura poate ameliora durerile cronice de spate, iar o singură cură de tratament poate oferi beneficii care durează până la un an, susțin cercetătorii.

Într-un nou studiu de amploare, această terapie – care presupune introducerea nedureroasă a unor ace extrem de subțiri în piele, în puncte specifice – a fost testată pe adulți în vârstă care sufereau de dureri lombare cronice, scrie Daily Mail.

Cei care au urmat o cură completă de ședințe au raportat o reducere a durerii și a dizabilității mai mare decât cei care au urmat doar tratamentul medical standard – iar îmbunătățirile erau încă vizibile chiar și după 12 luniDurerile de spate sunt principala cauză de dizabilitate la nivel mondial, iar incidența lor crește odată cu înaintarea în vârstă. În Marea Britanie, reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive pentru vizita la medicul de familie – generând între 3 și 7 milioane de consultații anual.

problemele musculo-scheletice, inclusiv durerile de spate, reprezintă aproape o treime din totalul consultațiilor la medicul de familie. Aproximativ patru din zece persoane cu dureri cronice în Anglia declară că spatele este zona care le creează cele mai mari probleme.

Tratamentele convenționale se concentrează de obicei pe analgezice, injecții spinale sau chiar intervenții chirurgicale. Însă medicamentele oferă adesea efecte modeste – iar la vârstnici pot provoca reacții adverse serioase, de la sângerări gastrice și confuzie până la dependență.

Noul studiu, publicat în revista JAMA Network Open, oferă dovezi solide că acupunctura – o opțiune fără medicamente, disponibilă deja în clinici private – poate fi eficientă.

Cercetarea a fost coordonată de Kaiser Permanente din Oregon și desfășurată în patru mari sisteme de sănătate din SUA (California, Washington și New York), implicând peste 50 de acupunctori autorizați. Pacienții incluși în studiu au fost împărțiți aleatoriu în trei grupuri:

Unul a primit îngrijire medicală standard – vizite la medic, analgezice, trimitere la fizioterapie și, uneori, injecții spinale sau intervenții chirurgicale. Un alt grup a beneficiat, în plus față de îngrijirea standard, de un curs obișnuit de acupunctură: 8-15 ședințe pe parcursul a 12 săptămâni. Al treilea grup a primit același tratament de bază, urmat de 4-6 ședințe de „întreținere” în următoarele 12 săptămâni.

După șase luni, perioada-cheie evaluată în studiu, ambele grupuri care au primit acupunctură au arătat îmbunătățiri semnificative ale scorurilor de dizabilitate asociate durerii lombare, comparativ cu grupul tratat doar prin metode convenționale.

Pe o scară de 24 de puncte utilizată pentru a măsura impactul durerii asupra vieții de zi cu zi, pacienții care au primit acupunctură au avut în medie o îmbunătățire de 1 până la 1,5 puncte față de ceilalți.

Concluziile cercetătorilor

„Acupunctura a oferit îmbunătățiri semnificative ale disfuncției cauzate de durerile lombare, atât la 6 cât și la 12 luni, comparativ cu tratamentul medical standard, având în plus un profil de risc scăzut.”

Ei au adăugat: „Diferența observată de 1,0-1,5 puncte este clinic semnificativă, comparabilă sau chiar mai mare decât efectele raportate pentru alte tratamente împotriva durerii, și prezintă beneficii mai sustenabile și mult mai puține efecte adverse decât terapia medicamentoasă.”

Aproape jumătate dintre pacienții care au primit acupunctură au raportat o ameliorare a simptomelor de cel puțin 30% – comparativ cu doar trei din zece în grupul tratat doar cu îngrijire medicală standard.

Beneficiile au fost de durată

Aceste îmbunătățiri nu au fost de scurtă durată. Ele erau încă vizibile la un an de la începerea tratamentului, chiar și fără ședințe suplimentare.

Adăugarea ședințelor de întreținere a adus un mic beneficiu suplimentar în ceea ce privește intensitatea durerii, dar nu a influențat semnificativ gradul de dizabilitate.

Pacienții au raportat, în general, că se simt mai bine și au arătat semne de reducere a anxietății, comparativ cu cei din grupul cu tratament standard. Un alt rezultat important a fost siguranța tratamentului: reacțiile adverse grave au fost rare și s-au înregistrat în rate similare în toate cele trei grupuri.

Doar un singur caz – o infecție la picior, tratată cu antibiotice – a fost considerat posibil legat de acupunctură. Problemele minore, cum ar fi sensibilitatea de scurtă durată la locul introducerii acului, au afectat mai puțin de unu din zece pacienți.

Cercetătorii spun că rezultatele sunt comparabile cu alte studii efectuate pe adulți de toate vârstele, ceea ce sugerează că acupunctura poate fi utilă la orice vârstă, deși acest studiu s-a concentrat strict pe eficiența și siguranța sa în rândul persoanelor peste 65 de ani.

Acupunctura este deja recomandată în ghidurile clinice din SUA și Marea Britanie pentru tratarea durerilor cronice de spate, dar dovezile privind eficiența la vârstnici au fost până acum limitate.

Acesta este primul studiu clinic amplu și randomizat care vizează exclusiv persoanele peste 65 de ani.

Având în vedere riscurile tot mai mari ale medicamentelor la o populație îmbătrânită, autorii concluzionează că acupunctura este o alternativă sigură, accesibilă și fără medicamente pentru durerile de spate cronice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













