Guvernul cere instituțiilor publice să reducă drastic consumul de hârtie, apă, energie și carburant până în 2036

Toate instituțiile publice din România trebuie să-și micșoreze consumul de hârtie, apă, energie și carburant, potrivit planului pentru mediu recent adoptat de Guvern.

Executivul a stabilit ținte clare care trebuie atinse până în anul 2036 - de pildă, funcționarii nu ar trebui să folosească mai mult de 15 coli de hârtie pe zi.

La Primăria comunei Bod din Județul Brașov, dosarele pline sunt sprijinite de pereți până la tavan. Funcționarii folosesc, în medie, 60 de coli de hârtie pe zi. Trebuie să reducă la un sfert.

Daniela Gavriloiu, administrator public al Primăriei Comunei Bod: „Topuri de hârtie sunt aproximativ 100 de topuri pe lună și suntem 32 de angajați. Cred că vă fi foarte dificil de îndeplinit dacă nu facem digitalizare așa cum ar trebui”.

Arhiva ocupă deja cinci încăperi, iar pentru a fi digitalizată e nevoie de softuri speciale.



Daniela Grevu, secretar general: „Sperăm să ajungem într-un punct unde se vor putea depune toate pe o platformă sau într-un mediu online dar până atunci ne confruntăm cu dosare, cu hârtii fizice”.

Și consumul de apă trebuie monitorizat, ca să se încadreze în limita anuală a 6,4 metri cubi pe angajat. Adică în jur de 30 de litri pe ziua lucrătoare pentru fiecare funcționar.

La primăria din Râșnov, economia se face începând de la avizier.

Răzvan Iancu, purtător de cuvânt primăria Râșnov: „De exemplu la tot ce se afișa pentru public, avem două televizoare mari, unde vor rula toate anunțurile importante, deci practic facem o economie din acest punct de vedere”.

Consumul de carburant trebuie redus și el. Guvernul a stabilit că, până în 2036, jumătate dintre evenimentele și întâlnirile la care participă funcționarii publici să fie online pentru a evita deplasările cu mașina sau cu avionul.

Există o limită și în ceea ce privește deșeurile de birou - instituțiile nu vor avea voie să genereze mai mult de 200 de kilograme pe angajat anual.

