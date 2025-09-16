Guvernul cere instituțiilor publice să reducă drastic consumul de hârtie, apă, energie și carburant până în 2036

Stiri Sociale
16-09-2025 | 18:48
×
Codul embed a fost copiat

Toate instituțiile publice din România trebuie să-și micșoreze consumul de hârtie, apă, energie și carburant, potrivit planului pentru mediu recent adoptat de Guvern.

autor
Ana Tudoran,  Ciprian Pârvu

Executivul a stabilit ținte clare care trebuie atinse până în anul 2036 - de pildă, funcționarii nu ar trebui să folosească mai mult de 15 coli de hârtie pe zi.

La Primăria comunei Bod din Județul Brașov, dosarele pline sunt sprijinite de pereți până la tavan. Funcționarii folosesc, în medie, 60 de coli de hârtie pe zi. Trebuie să reducă la un sfert.

Daniela Gavriloiu, administrator public al Primăriei Comunei Bod:Topuri de hârtie sunt aproximativ 100 de topuri pe lună și suntem 32 de angajați. Cred că vă fi foarte dificil de îndeplinit dacă nu facem digitalizare așa cum ar trebui”.

Arhiva ocupă deja cinci încăperi, iar pentru a fi digitalizată e nevoie de softuri speciale.

Daniela Grevu, secretar general: „Sperăm să ajungem într-un punct unde se vor putea depune toate pe o platformă sau într-un mediu online dar până atunci ne confruntăm cu dosare, cu hârtii fizice”.

Citește și
alimente
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Și consumul de apă trebuie monitorizat, ca să se încadreze în limita anuală a 6,4 metri cubi pe angajat. Adică în jur de 30 de litri pe ziua lucrătoare pentru fiecare funcționar.

La primăria din Râșnov, economia se face începând de la avizier.

Răzvan Iancu, purtător de cuvânt primăria Râșnov: „De exemplu la tot ce se afișa pentru public, avem două televizoare mari, unde vor rula toate anunțurile importante, deci practic facem o economie din acest punct de vedere”.

Consumul de carburant trebuie redus și el. Guvernul a stabilit că, până în 2036, jumătate dintre evenimentele și întâlnirile la care participă funcționarii publici să fie online pentru a evita deplasările cu mașina sau cu avionul.

Există o limită și în ceea ce privește deșeurile de birou - instituțiile nu vor avea voie să genereze mai mult de 200 de kilograme pe angajat anual.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, reciclare, mediu, primarii,

Dată publicare: 16-09-2025 18:48

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are
Stiri Sociale
Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

București, Timișoara și Cluj-Napoca au cel mai aglomerat trafic. Orașele cu cei mai relaxați șoferi
Stiri Sociale
București, Timișoara și Cluj-Napoca au cel mai aglomerat trafic. Orașele cu cei mai relaxați șoferi

Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi sunt oraşele cu cel mai congestionat trafic din România în prezent, în timp ce la polul opus se situează Reşiţa, Giurgiu şi Călăraşi, reiese din datele incluse în cercetarea "Indexul de Trafic 2025".

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28