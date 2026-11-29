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Boris Vujcic a subliniat necesitatea unor măsuri fiscale pentru reducerea deficitului și a datoriei, într-un interviu publicat sâmbătă, după un avertisment din partea agenției de rating S&P, transmite AFP, conform Agerpres.

„Nu consider că Franța se află în aceeași situație ca Grecia în timpul crizei datoriei suverane”, a declarat Boris Vujcic pentru cotidianul austriac 'Kurier', într-un interviu comun cu guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, Martin Kocher.

Printre argumentele enumerate de Vujcic sunt: „o datorie publică mai mică decât cea a Greciei la acea vreme” o economie franceză „mai puternică și mai diversificată' într-o 'țară mai bogat”' și obligațiuni suverane franceze tranzacționate pe o piață „mai mare și mai lichidă” decât cele ale Greciei la acea vreme.

Dezastrul financiar suferit de Grecia, țară membră a zonei euro, din cauza unui deficit și a unei datorii necontrolate, a dus la trei programe de asistență internațională și la măsuri drastice de austeritate.

În opinia guvernatorului Băncii Naționale a Austriei, Martin Kocher, chiar dacă „zona euro este acum mult mai bine pregătită pentru crize decât era acum 15 ani”, datorită Mecanismului European de Stabilitate (MES) și supravegherii bancare instituite de atunci, Franța trebuie „să găsească o traiectorie credibilă către finanțe publice mai sustenabile”.

Pentru Boris Vujcic, „problemele bugetare trebuie rezolvate prin măsuri bugetare”, iar acest lucru este „înțeles în Franța”, dar campania prezidențială înseamnă că nu se așteaptă la 'nicio decizie majoră' înainte de alegeri.

Odată ce succesorul lui Emmanuel Macron va fi ales în primăvară, „cred că Franța va fi atunci pregătită să abordeze aceste probleme”, adaugă Vujcic.

Agenția de evaluare S&P Global a confirmat vineri ratingul suveran al Franței la 'A plus', dar a redus perspectiva de la 'stabilă' la 'negativă', amenințând-o astfel cu o posibilă retrogradare în viitor, din cauza dificultăților întâmpinate de Franța în reducerea deficitului.

Datoria suverană a Franței, un risc în creștere pentru euro și pentru Europa

La finalul lunii octombrie, Franța a devenit unul dintre principalele motive de îngrijorare pe piețele financiare europene, pe fondul creșterii costurilor de împrumut, al datoriei publice ridicate și al dificultăților politice de a reduce deficitul bugetar.

Randamentele obligațiunilor franceze au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, iar diferența față de dobânzile titlurilor germane s-a apropiat de nivelurile din timpul crizei datoriilor suverane din zona euro. Economiștii avertizează că problemele Franței ar putea depăși granițele țării și ar putea pune presiune pe moneda unică, într-un moment în care investitorii caută siguranță pe piețele financiare, arată analizele WSJ.

Simultan, investitorii vând obligațiuni franceze și cumpără titluri de stat germane, considerate un activ de refugiu. Mișcarea reflectă temerile privind capacitatea Parisului de a-și stabiliza finanțele publice, dar și riscul ca tensiunile să se transmită către alte economii europene, notează și Reuters.

Concluziile publicațiilor sunt susținute și de Paul Krugman, câștigător al premiului Nobel, care a declarat că Franța se află pe „o traiectorie nesustenabilă din punct de vedere fiscal”, confruntându-se cu o creștere a dobânzilor la datoria publică, în timp ce deficitele bugetare ridicate agravează raportul deja mare dintre datoria publică și PIB. O problemă esențială este incapacitatea țării de a aborda problema vârstei relativ scăzute de pensionare, în condițiile îmbătrânirii populației, a argumentat acesta.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2026, datoria publică a Franței a ajuns la 3.595,5 miliarde de euro, echivalentul a 119% din PIB, potrivit Institutului Național de Statistică și Studii Economice din Franța (INSEE). În primul trimestru, indicatorul se situa la 117,5% din PIB.

În paralel, costurile de finanțare ale statului francez au crescut semnificativ. Pe 22 octombrie, randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani a ajuns la 5,06%, după ce a atins temporar 5,1415%, cel mai ridicat nivel din iulie 2002, potrivit Reuters. Spre comparație, România, stat în afara zonei euro, are dobânzi de 7,2% la obligațiunile pe 10 ani.

Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, avertizează că Franța se află pe o traiectorie fiscală nesustenabilă, caracterizată de o datorie publică ridicată și deficite bugetare persistente.

Într-o analiză publicată pe 8 octombrie, economistul a explicat că îmbătrânirea populației și costurile sistemului de pensii vor amplifica presiunile asupra finanțelor publice, în condițiile în care autoritățile nu reușesc să ajungă la un acord privind reformarea sistemului de pensionare.

Krugman consideră că apartenența Franței la zona euro complică situația, deoarece pierderea încrederii investitorilor s-ar putea transforma într-o criză a datoriei suverane. Într-un asemenea scenariu, investitorii ar putea evita obligațiunile franceze, ceea ce ar duce la creșterea dobânzilor și ar alimenta temerile privind capacitatea statului de a-și onora obligațiile financiare.