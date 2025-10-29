The Guardian: Indivizi din Rusia apropiați administrației lui Vladimir Putin vor să oprească extrădarea lui Horațiu Potra

Indivizi din Rusia apropiați administrației de la Kremlin încearcă să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, dezvăluie publicația The Guardian.

Horațiu Potra, un fost legionar, a fost arestat la aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Anchetatorii români i-au acuzat pe cei trei de conspirație cu aliatul lui Potra, Călin Georgescu, pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că colaborează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea judecării în România, în timp ce procurorul general al țării a declarat în interviuri acordate presei locale că se crede că Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

Eforturile de a bloca extrădarea sa sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un reprezentant rus de origine moldovenească care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra. Avem multă experiență și multe persoane lucrează pentru eliberarea lui”, a spus Spivak într-un interviu telefonic, conform The Guardian.

El a precizat că a angajat un „grup de avocați foarte reputați” în Emiratele Arabe Unite, care lucrează pentru eliberarea lui Potra, și că intenționează să se deplaseze personal la Dubai.

La începutul acestei luni, Potra a încercat să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător a respins cererea.

Dezvăluirea aruncă o nouă lumină asupra legăturilor lui Horațiu Potra cu Rusia

Potra a fost angajat în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca gardă de corp pentru unii lideri, inclusiv pentru emirul Qatarului. Ulterior, a fondat o serie de companii militare private, trimițând oameni în conflictele din Republica Centrafricană și Republica Democratică Congo. Cariera și aspectul său fizic au fost comparate cu cele ale defunctului soldat al lui Vladimir Putin Evgheni Prigojin.

Aproximativ 300 dintre luptătorii lui Potra au fost capturați în Congo în ianuarie de grupul paramilitar M23 în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale. Ulterior, ei au fost eliberați și trimiși acasă.

La începutul lunii decembrie, Potra și aproximativ douăzeci de asociați ai săi au fost reținuți pentru scurt timp în România, după ce autoritățile i-au interceptat în drum spre București, fiind acuzați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor. Anchetatorii au descoperit ulterior arme ilegale și sume mari de bani în numerar în mai multe dintre reședințele sale.

Potrivit dosarelor procuraturii consultate de Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și cu membri ai grupului său la o fermă în decembrie, la scurt timp după ce victoria sa a fost anulată, pentru a planifica o preluare violentă a puterii.

Georgescu a negat inițial că s-ar fi întâlnit cu Potra, dar și-a schimbat poziția după ce fotografii cu cei doi bărbați împreună au apărut în presă. Georgescu susține că nu s-a discutat niciodată despre planuri de revoltă.

Potra a negat anterior orice legătură cu Rusia, dar s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale la ambasada Rusiei și a călătorit frecvent la Moscova, potrivit fotografiilor, rezervărilor de hotel și biletelor de avion anexate la dosarul procurorului și consultate de Guardian.

Procurorii au inclus și fotografii în care un alt bodyguard al lui Georgescu pozează alături de luptători ceceni și își exprimă sprijinul pentru președintele rus Vladimir Putin în comentarii pe rețelele de socializare. Bodyguardul, care a luptat ca mercenar în Congo sub comanda lui Potra, a fost prezent și la întâlnirea din decembrie de la ferma de cai cu Georgescu - mai precizează publicația britanică.

Potra se confruntă, de asemenea, cu acuzații de evaziune fiscală în România pentru veniturile obținute în Africa din activități mercenare și acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu prin furnizarea de numerar și acoperirea chiriei lunare a unei limuzine de lux pentru candidatul la președinție, potrivit mesajelor text și facturilor din dosarul procurorului.

„Poate ne putem întâlni la sfârșitul săptămânii viitoare, începând de vineri după-amiază”, i-a scris Georgescu lui Potra într-un mesaj text din august 2024, potrivit dosarelor procurorilor. „Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Te rog, am nevoie de sprijin până atunci.”

Ministerul Justiției din România și Parchetul General nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Măsura implicării directe a Moscovei în această afacere rămâne neclară

O sursă cu cunoștințe directe despre această situație - susține The Guardian - a declarat că autoritățile ruse au „dat undă verde” lui Spivak și Kalinin să intervină în efortul de a-l elibera pe Potra.

Deși Spivak a afirmat că implicarea sa în cazul Potra a fost „din proprie inițiativă”, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu – oficial o organizație neguvernamentală care se prezintă ca un grup pentru drepturile omului – a cooperat strâns cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și a organizat recent o expoziție de artă la Moscova cu lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian, cu sprijinul ministerului.

„Ministerul, desigur, ne sprijină. Ar fi dificil să negăm acest lucru”, a declarat Spivak, adăugând că organizația sa era formată din „mulți foști angajați ai Ministerului Afacerilor Externe și foști ambasadori”.

Spivak a declarat că s-a implicat la cererea lui Kalinin, fostul șef al partidului pro-rus Regiunile din Moldova, care a fugit din țară în Rusia și de atunci recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Kalinin, care a fost privat de cetățenia moldovenească și deține un pașaport rus, se află sub sancțiuni ale UE și SUA pentru activități menite să destabilizeze Moldova în calitate de colaborator al Kremlinului. El a promis, de asemenea, că va conduce un grup de luptători într-un marș către capitala Moldovei, Chișinău, pentru a răsturna guvernul pro-occidental al președintei Maia Sandu.

Un oficial moldovean care a vorbit sub condiția anonimatului a declarat pentru Guardian că Kalinin era „un reprezentant al Rusiei, probabil legat de serviciile secrete ruse”.

Kalinin nu a răspuns la solicitarea de comentarii, dar Guardian a văzut mesaje text în care acesta discută eforturile de a obține eliberarea lui Potra din închisoare.

Spivak a declarat că urma să zboare miercuri la Dubai pentru a se întâlni cu Potra, dar a recunoscut că încercarea lor de a opri extrădarea părea să eșueze, adăugând că, în opinia sa, mercenarul ar putea fi trimis înapoi în România încă de joi.

„Situația este dificilă”, a spus el.

