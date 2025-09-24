Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

24-09-2025 | 15:57
horatiu potra

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

autor
Cristian Matei

Horaţiu Potra, fiul său Dorian şi un alt membru al familiei au fugit din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

El a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

Recent, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că au existat mai multe indicii despre locul unde s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra.

Despre posibilitatea ca mercenarul să se mai afle încă în Dubai, Marinescu a spus că au fost „mai multe indicii”. „Au fost mai multe indicii, nu avem informaţii cu privire la o locaţie exactă”, a spus Radu Marinescu.

