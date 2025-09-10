Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra.

Directorul şi contabila companiei au fost duşi la audieri.

În prezent, Jurgen Faff, suspect în dosar, este căutat.

„Astăzi, 10 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară şi trei mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, a transmis, miercuri, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanţii unei societăţi comerciale ar fi reţinut şi nu ar fi plătit, în termenul impus de lege, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

„De asemenea, din cercetări s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piaţa transportului de pasageri, deţinând mai multe aeronave şi având peste 170 de angajaţi (piloţi, însoţitori de bord şi personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor reţinute de la angajaţi, cuantumul său fiind influenţat în mod direct de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piaţă”, a mai transmis Poliţia.

La percheziţii au fost găsite documente şi bunuri de interes în cauză.

„În contextul acestor activităţi, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, faţă de o persoană bănuită sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, a mai transmis sursa citată.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că firma vizată este Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff.

El este persoana pe care anchetatorii încearcă acum să o găsească.

La audieri au fost aduşi directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, dar şi contabila, în calitate de martor.

Potrivit www.context.ro, citat de News.ro, Fly Lili, deţinută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România–Congo pentru a transporta oamenii lui Horaţiu Potra, cel care s-a întâlnit cu Călin Georgescu şi are legături atât cu neolegionarii din cercul candidatului independent, cât şi cu oficiali ruşi.

Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com indică prezenţa aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

Conform Turnul Sfatului, citat de News.ro, 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu.

