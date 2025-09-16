Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Alături de Georgescu sunt acuzați Horațiu Potra și 20 de mercenari, care vor fi judecați și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Procurorul general al României susține că probele adunate, inclusiv în acest dosar, arată că România a fost, și este ținta unui război hibrid, declanșat cu ani în urmă, de Federația Rusă.

Călin Georgescu - susțin procurorii Parchetului General - ar fi pus la cale, într-o întâlnire conspirativă organizată la Ciolpani alături de mercenarul Horațiu Potra, imediat după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, acțiuni violente cu caracater subversiv la un protest ce urma să aiba loc în apropiere de Catedrala Neamului.

Doar că Horațiu Potra și cei 21 de apropiați ai săi, mulți mercenari care au luptat în Congo, au fost opriți atunci în drumul lor spre Capitală.

„Urmarea imediată a acțiunilor inculpaților a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională”, transmite Biroul de Presă al PICCJ.

Rețelele sociale, folosite pentru a instiga la violențe

Alex Florența, procurorul general al României: „La nivelul rețelelor de socializare, au fost identificate mesaje instigatoare la ură, la acțiuni violente, inclusiv împotriva autorităților, majoritatea fiind fiind conturate în jurul ideii de revoltă generală, mesajele conținând sintagme care exploatau sentimente nostalgice, făcând majoritar trimitere la Revoluția din decembrie 1989”.

Procurorul General susține că evenimentele puse la cale de Georgescu și Potra ar fi făcut parte din războiul hibrid declanșat în România de Federația Rusă, mai ales prin campanii de dezinformare și manipulare în mediul online, pe diferite platforme de socializare. Iar alături de cei doi vor fi judecați inclusiv pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor alti 20 apropiați ai lui Potra, unii foști luptători în Congo.

Corespondent Știrile ProTV: „Urmărit internațional de mai bine de șase luni în baza unui mandat de arestare emis în lipsă pe numele lui, fugarul Horațiu Potra - susține însuși Procurorul General al României - ar fi declanșat din Dubai procedura prin care cere azil în Federația Rusă”.

Reacția avocatului lui Călin Georgescu

În replică, avocatul lui Georgescu, trimis de curând în judecată și pentru promovare legionară, afirmă că este vorba despre „un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție”.

Rechizitoriul lui Georgescu, Potra și al celorlalți inculpați are 327 de pagini și acuză inclusiv o manipulare informațională metodică menită să altereze percepția publică și să erodeze încrederea în ordinea democratică, susțin anchetatorii.

Alex Florența, procurorul general al României: „În cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităților extremiste s-a constatat o intensificare a narativelor și mesajelor instigatoare la ură și violență, asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, ce au creat un climat de panică la nivelul societății. Creșterea volumului de conținut instigator la acțiuni violente a fost inițiată încă din perioada primului tur al alegerilor”.

Rusia, implicată în influențarea alegerilor din România

Mai mult, susține șeful Ministerului Public, Federația Rusă ar fi asigurat o întreagă infrastructură pentru manipularea alegerilor prezidențiale din România.

Alex Florența, procurorul general al României: „Ecosistemul online, utilizat în momentul de față de actori din Federația Rusă privește o gamă largă de instrumente plecând de la siteuri și componente de mass media de stat tradiționale care încep să creeze anumite știri. Sunt utilizate de asemenea în acest instrumentar ferme de trol și rețele întregi de boți. aceștia sunt instrumente prin care se amplifică artificial vizibilitatea unui anumit conținut, prin comentarii sau clipuri de satisfacție. Și, desigur, o rețea de influenceri cooptați care nu fac decât să replice unele dintre narativele în favoarea Federației Ruse”.

Banii Moscovei, folosiți pentru a destabiliza România

Iar întreaga operațiune consideră autoritățile ar fi fost asigurată și finanțată prin intermediul unor companii rusești.

Alex Florența, procurorul general al României: „Pe parcursul investigațiilor derulate au fost identificate, patru companii cu legături certe în Federația rusă care atât anterior, cât și în perioada premergătoare scrutinului electoral din 2024, au derulat activități informaționale prin dezvoltarea și susținerea unor sisteme informatice complexe: site-uri create pentru distribuirea de conținut malițios, pagini de social-media care prezintă un comportament neautentic coordonat și mai ales conținut generat cu inteligența artificială, reclame native aid, toate targetând populația României. Analizând istoricul acestor companii, a rezultat că figurează ca fiind înființate unele dintre ele în Federația Rusă, uneori cu finanțare din partea unor holdinguri de investiții rusești”.

Analiza despre războiul hibrid dus de Federația Rusa în România a avut parte și de o reacție a Președintelui României, Nicușor Dan care a postat pe contul său de socializare un amplu mesaj.

Nicușor Dan, președintele României: „Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.”

Rechizitoriul cu acuzațiile pentru care au fost trimiși în judecată Călin Georgescu, Horațiu Potra și apropiații celui din urma, dar si dovezile procurorilor, vor fi analizate întâi de un judecător de cameră preliminară care poate decide începerea procesului.

