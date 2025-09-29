Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

29-09-2025 | 16:42
horatiu potra
Inquam Photos / George Călin

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

autor
Cristian Matei

Conform sursei citate, discuțiile cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite au avut loc prin videoconferință.

Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

În acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane”., se arată în comunicatul Ministerului Justiției.

potra
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Oficialii români mai precizează faptul că nu pot da detalii despre procedurile legate de cooperare judiciară, ”pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români”.

”De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea”, mai precizează ministerul.

Horațiu Potra este acuzat de infracțiuni grave împreună cu Călin Georgescu

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, este acuzat de infracțiuni grave în mai multe dosare.

El a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit procurorilor, ar fi pus la cale, împreună cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, o lovitură de stat.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Sursa: Pro TV

Etichete: dubai, ministerul justiției, horatiu potra,

Dată publicare: 29-09-2025 16:31

