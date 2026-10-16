Tesla a prezentat mașina „zburătoare”. Are motor de rachetă SpaceX și va fi produsă în serie. Imagini incredibile | VIDEO

Americanii au prezentat ultimul model Tesla Roadster , o mașină care zboară și poate merge inclusiv cu roțile în sus, lipită de suprafețe, datorită sistemului de propulsie preluat de la rachetele SpaceX. Mașina zburătoare Tesla va fi produsă în serie începând cu anul 2028.

Demonstrația a avut loc la o facilitate SpaceX din McGregor, Texas, unde Tesla a prezentat un prototip echipat cu un sistem special de propulsie.

Tesla Roadster intră în producție din 2028

Într-una dintre secvențe, automobilul a accelerat pe o rampă, apoi s-a desprins de suprafață, s-a rotit în aer și a aterizat perfect la sol. Secretul se află într-o tehnologie dezvoltată cu ajutorul SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk.