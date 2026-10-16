Americanii au prezentat ultimul model Tesla Roadster, o mașină care zboară și poate merge inclusiv cu roțile în sus, lipită de suprafețe, datorită sistemului de propulsie preluat de la rachetele SpaceX. Mașina zburătoare Tesla va fi produsă în serie începând cu anul 2028.
Tesla a prezentat mașina „zburătoare”. Are motor de rachetă SpaceX și va fi produsă în serie. Imagini incredibile | VIDEO
Tesla a prezentat modelul Roadster într-un show în care mașina dotată cu propulsoare de rachetă SpaceX „a zburat”. Sistemul îi permite inclusiv să meargă cu roțile în sus. Noua Tesla va fi produsă în serie începând cu 2028.
Demonstrația a avut loc la o facilitate SpaceX din McGregor, Texas, unde Tesla a prezentat un prototip echipat cu un sistem special de propulsie.
Tesla Roadster intră în producție din 2028
Într-una dintre secvențe, automobilul a accelerat pe o rampă, apoi s-a desprins de suprafață, s-a rotit în aer și a aterizat perfect la sol. Secretul se află într-o tehnologie dezvoltată cu ajutorul SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk.
Prototipul folosește propulsoare care eliberează gaz comprimat sub presiune, generând forța necesară pentru ridicarea de la sol și controlul mișcărilor în aer.
Sistemul este completat de ventilatoare puternice, care creează o forță de aspirație și permit mașinii să rămână lipită de suprafețe, inclusiv atunci când rulează cu roțile în sus.
Noua generație Roadster ar urma să intre în producție în 2028.
Sursa: StirilePROTV
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