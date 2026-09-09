Tesla Cybercab atrage atenția prin designul său fără volan și pedale, fiind concepută să transporte pasagerii fără intervenția unui șofer.

Corespondent PROTV: „Am găsit câteva semne că trăim în viitor cu niște produse de tehnologie interesante la care cei mai mulți oameni încep deja să aibă acces.

Începem cu un produs care a stârnit destul de multe discuții. Este vorba despre mașinile autonome. Este un Tesla Cybercap care vine la tine atunci când îl chemi și te poate duce fără probleme la destinație. Acum partea interesantă e că această mașină are doar două locuri, e foarte eficient dacă vrem să fie transportul nostru către aeroport și suntem o familie de trei sau de patru, dar în această mașină nu există volan.

Te pui pe scaunul care ar fi trebuit să fie al șoferului sau al pasagerului, confirmi din telefon destinația, mașina te roagă să-ți pui centura de siguranță și te duce mai departe la destinație. Problema e că nu ai de ce să te ții dacă ți se întâmplă ceva, nu există volan, nu există pedale ca să preiei controlul. Evident există un operator care, de la distanță, poate să asiste mașina atunci când ajunge într-o situație capcană.”