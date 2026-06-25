Indicele miliardarilor Bloomberg — actualizat zilnic la ora 17:30 în New York (22:30 ora Marii Britanii) — i-a evaluat averea la 957 de miliarde de dolari (727 miliarde de lire sterline) marți, în scădere de la 1,11 trilioane de dolari înregistrate cu mai puțin de 14 zile înainte, scrie BBC.

Reculul a venit în urma unei scăderi abrupte a acțiunilor SpaceX și Tesla, pe fondul declinului general al acțiunilor din sectorul tehnologic, alimentat de îndoieli tot mai mari privind profitabilitatea pe termen lung a inteligenței artificiale.

În ciuda pierderii, Musk rămâne cel mai bogat om din lume, iar averea sa continuă să o depășească semnificativ pe cea a rivalilor săi.

Miliardarul a intrat în istorie pe 12 iunie, odată cu mult așteptatul debut pe piața publică a companiei sale aerospațiale SpaceX, pe bursa Nasdaq.

Oferta publică inițială (IPO), de mare impact, a fost stabilită la 135 de dolari pe acțiune și a deschis la 150 de dolari la începerea tranzacționării.

Debutul a evaluat gigantul din domeniul rachetelor și sateliților la peste 1,77 trilioane de dolari. Cum Musk deținea aproximativ 42% din SpaceX, listarea i-a împins instantaneu averea „pe hârtie” peste pragul de 1 trilion de dolari.

Până pe 16 iunie, entuziasmul investitorilor a dus acțiunile SpaceX la un maxim de 225,64 dolari, ridicând averea totală a lui Musk la un vârf de 1,32 trilioane de dolari. Totuși, raliul pieței nu a durat.

Scăderile din tehnologie lovesc puternic averea lui Musk

Îngrijorările legate de cheltuielile de capital, costurile infrastructurii pentru inteligența artificială și ratele dobânzilor încă ridicate au declanșat o vânzare masivă pe piața tehnologică, afectând puternic giganți precum Nvidia, Intel și AMD.

Acțiunile SpaceX au fost însă cele mai afectate, scăzând cu peste 30% față de vârful din iunie, până la aproximativ 156 de dolari.

Într-o singură zi volatilă de luni, 22 iunie, o scădere de 16% a șters aproximativ 240 de miliarde de dolari din averea personală a lui Musk.

În aceeași perioadă, acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 6% la o zi distanță, amplificând pierderile financiare. Musk deține aproximativ 12% din acțiunile Tesla.

Statutul său de „trilionar” este extrem de vulnerabil din cauza concentrării ridicate a averii sale. Spre deosebire de miliardarii tradiționali, cu portofolii diversificate, averea sa este legată aproape integral de acțiunile a doar două companii: SpaceX, care reprezintă aproape 80% din averea sa totală, și Tesla.

Analiștii de piață notează că volatilitatea post-IPO este ceva obișnuit pentru companiile de creștere foarte evaluate, însă amploarea mișcărilor reflectă o confruntare mai profundă între entuziasm și realitate.

„Pentru o acțiune precum SpaceX, o mare parte din decizii pot fi emoționale și bazate pe anticiparea unor progrese uriașe în explorarea și utilizarea spațiului, dar investițiile ar trebui făcute cu luciditate și răbdare, chiar și atunci când sunt implicate sume uriașe”, a declarat Danni Hewson, șefa analizei financiare la AJ Bell.

Odată cu ridicarea restricțiilor la finalul lunii iulie, care vor permite insiderilor companiei să își vândă acțiunile în tranșe, presiunea pe piață ar putea continua.

Totuși, deoarece o creștere modestă de 6% a acțiunilor SpaceX i-ar readuce statutul de „trilionar”, Musk ar putea deveni primul „trilionar recurent” din lume.