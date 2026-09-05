National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) va analiza procesul şi datele tehnice pe baza cărora Tesla a declarat că Cybercab respectă standardele federale aplicabile autovehiculelor, scrie News.ro.

Ancheta a fost lansată la numai o zi după ce Tesla a început utilizarea comercială a unui număr redus de Cybercab în Austin, Texas, compania anunţând că intenţionează să extindă treptat serviciul cu mai multe vehicule şi în alte zone.

Cybercab este un robotaxi cu două locuri, proiectat special pentru deplasarea autonomă şi care nu dispune de comenzi manuale convenţionale instalate permanent.

NHTSA verifică modul în care Tesla şi-a certificat Cybercab

Autoritatea americană subliniază că Cybercab nu are volan, pedală de frână, pedală de acceleraţie şi oglinzi convenţionale.

NHTSA va verifica baza pe care Tesla şi-a certificat vehiculele şi, în special, în ce măsură compania a stabilit că anumite standarde federale de siguranţă nu se aplică Cybercab.

Tesla nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta investigaţia.

Potrivit registrelor statului Texas, compania avea vineri dimineaţă 420 de vehicule autonome înregistrate, dintre care 45 erau Cybercab.

SUA pregătesc reguli mai permisive pentru vehiculele autonome

Ancheta intervine în timp ce autorităţile americane încearcă să adapteze reglementările la vehiculele concepute să funcţioneze fără şofer.

În iunie, NHTSA a propus eliminarea obligaţiei ca vehiculele autonome să dispună de pedale manuale de frână, o schimbare care ar facilita introducerea acestora pe drumurile publice. Autoritatea a propus şi alte modificări ale standardelor federale pentru ca vehiculele autonome să nu mai fie obligate să includă anumite echipamente destinate şoferilor umani.

Conform legislaţiei actuale, vehiculele complet autonome nu au nevoie de o aprobare specială din partea NHTSA dacă sunt echipate cu comenzile cerute în mod normal, precum volan, pedale de frână şi oglinzi.

Pentru vehiculele care nu dispun de aceste echipamente, NHTSA poate acorda derogări care permit fiecărui producător să introducă pe drumurile americane până la 2.500 de vehicule pe an.

În iulie, autoritatea a aprobat o astfel de cerere pentru Zoox, divizia de vehicule autonome a Amazon, permiţând utilizarea comercială limitată a robotaxiurilor sale fără volan. A fost prima asemenea aprobare pentru industria serviciilor de transport autonom.