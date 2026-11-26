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„IA nu mai este o întrebare. Nu mai este un răspuns. Ea va fi chiar esenţa importanţei noastre”, a declarat amiralul francez Pierre Vandier, comandantul suprem pentru transformarea NATO. Însă trebuie să fim cei mai rapizi în dezvoltarea ei pentru a ne asigura supremaţia, a mai explicat el într-o discuţie cu jurnaliştii la sediul NATO din Bruxelles, potrivit News.ro.

„Dacă ne comportăm ca nişte catâri, dacă încetinim totul, vom pierde războiul. Este 100 % sigur”, a avertizat el.

Inteligenţa artificială este deja prezentă în conflictele în curs, în special în Ucraina, unde a înregistrat progrese considerabile. AI-urile din interiorul dronelor sunt acum capabile să-şi găsească singure drumul, fără nicio intervenţie umană. Este suficient să li se furnizeze imagini ale terenului şi tipul de obiectiv de atins, în timp ce, la începutul războiului, un pilot trebuia să ghideze drona până la ţintă.

„Astăzi, în Ucraina, există GPU-uri (procesoare grafice) integrate în muniţiile mobile (drone): descrieţi ţinta, iar sistemul o va găsi fără intervenţie umană”, a explicat oficialul de rang înalt al NATO.

AI-ul ajută, de asemenea, armata ucraineană să identifice o ţintă. Pe baza unei imagini de pe computer, „poţi vedea, atunci când o frunză se mişcă, dacă este vorba de un iepure sau de un soldat”, a explicat el.

Astăzi, armatele occidentale sunt conştiente de această revoluţie tehnologică în curs de desfăşurare. „În primii ani ai războiului, majoritatea ţărilor occidentale spuneau: Nu avem nimic de învăţat de la Ucraina. Nu este un război pe care l-am duce noi în acelaşi mod. Astăzi, cred că nimeni nu mai spune asta”, a subliniat ofiţerul francez.

„Aceeași limbă”

Inteligenţa artificială ajută armatele să înţeleagă mai bine câmpul de luptă prin sintetizarea unor cantităţi considerabile de informaţii (informaţii militare sau de altă natură). De asemenea, aceasta echipează numeroase sisteme de armament pentru a le face din ce în ce mai autonome.

Totuşi, este necesar ca armatele diferitelor ţări membre ale NATO „să vorbească aceeaşi limbă”, lucru pe care se străduiesc să-l realizeze de ani de zile prin impunerea unor „standarde” tuturor aliaţilor. Astăzi, IA-ul, fără a face această standardizare complet desuetă, permite diferitelor sisteme de armament să comunice între ele. Iar „pentru NATO, aceasta este o veste extraordinară”, potrivit amiralului Vandier.

Următorul pas important este „cloud-ul”, „norul” care gestionează şi stochează datele. Iar NATO va trebui să dea dovadă de o flexibilitate deosebită, inclusiv prin recurgerea la sisteme comerciale private. Pentru că fără cloud, nu există IA.

Însă, colaborând cu marii actori din domeniul cloud-ului, precum Microsoft, Oracle sau Google, „marea problemă o reprezintă confidenţialitatea”. Există însă soluţii, a asigurat el.

Nu este întotdeauna indispensabil ca un aliat să-şi împărtăşească întreaga „bibliotecă” cu altul. IA poate ajuta la selectarea informaţiilor utile, la ascunderea anumitor date şi, în final, la transmiterea doar a ceea ce este necesar, a explicat în continuare amiralul Vandier.

Fost şef al Statului Major francez şi comandant al portavionului „Charles de Gaulle”, el supraveghează, începând din 2024, transformarea capacităţilor militare ale Alianţei şi interoperabilitatea acestora.