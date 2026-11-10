Evenimentul face parte din campania derulată de cuplul Sussex pentru sprijinirea familiilor care și-au pierdut copiii în urma unor experiențe nocive asociate utilizării rețelelor de socializare, scrie Daily Mail.

Deși Meghan urma să susțină un discurs, aceasta a renunțat în ultimul moment, iar prințul Harry a vorbit singur. Surse apropiate familiei susțin că ultimele două săptămâni au fost deosebit de dificile din punct de vedere emoțional.

Meghan Markle, fără reacție la întrebările jurnaliștilor

Apariția de la Bruxelles este prima ieșire publică a ducesei după ce, luna trecută, au apărut informații despre acuzațiile care îl vizează pe tatăl său.

Jurnaliștii aflați la intrarea Parlamentului European au încercat să obțină o reacție din partea acesteia, întrebând-o: „Meghan, cum vă simțiți? Cum faceți față acestei situații?”

Ducesa nu a răspuns și nici nu s-a uitat spre reprezentanții presei, continuându-și drumul prin holul clădirii în timp ce discuta cu una dintre gazde.

Un alt jurnalist i-a întrebat pe cei doi: „Meghan, Harry, aveți vreun comentariu despre această situație?” Nici de această dată, cuplul Sussex nu a oferit vreun răspuns.

Harry și Meghan urmau să susțină împreună discursul principal în fața Parlamentului European. Ducesa a decis însă să se retragă din programul de discursuri după ce tatăl său a apărut vinerea trecută în fața instanței, fiind pus sub acuzare pentru deținerea de materiale care înfățișează abuzuri sexuale asupra minorilor.

„Pur și simplu nu este suficient de puternică din punct de vedere emoțional pentru a susține discursuri publice în acest moment”, a declarat o sursă pentru The Telegraph.

Ce mesaj a transmis prințul Harry la Parlamentul European

În absența soției sale de la discurs, prințul Harry a vorbit despre protejarea copiilor în mediul online și despre sprijinul de care au nevoie familiile care au trecut prin tragedia pierderii unui copil din cauza pericolelor asociate rețelelor sociale.

„Nu sunt aici în calitate de expert sau de politician. Sunt aici ca tată. Soția mea este aici ca mamă”, a declarat ducele de Sussex.

Harry a vorbit și despre familiile pe care el și Meghan le susțin prin intermediul campaniei lor.

„Suntem împreună, ca un cuplu care le este alături unor părinți precum Sandra, Megan și Sewell – la New York, Los Angeles, Geneva și acum la Bruxelles. Părinți care nu și-au imaginat niciodată că vor avea vreun motiv să ajungă în astfel de încăperi”, a spus prințul.

Acesta a subliniat că internetul ar trebui să le ofere copiilor oportunități de a învăța, de a lega prietenii și de a-și descoperi pasiunile, fără a le pune siguranța în pericol.

„Toți copiii ar trebui să poată intra online și să descopere ceva minunat. Un prieten, un interes care se transformă într-o pasiune, un loc în care să simtă că sunt înțeleși”, a afirmat Harry.

Prințul și-a încheiat mesajul subliniind că siguranța celor mici trebuie să fie o prioritate indiferent de locul în care se află.

„Merită să se simtă în siguranță oriunde s-ar afla. Într-o sală de clasă, într-un loc de joacă. În orice moment, indiferent unde se află.”