Deşi Harry, în vârstă de 42 de ani, a declarat vineri că este „minunat să fii din nou pe pământ britanic”, mulţi au rămas nedumeriţi de motivul pentru care ducele şi ducesa de Sussex şi-au părăsit brusc reşedinţa din California, în valoare de câteva milioane de dolari, şi s-au întors în Marea Britanie în luna august, potrivit News.ro.

Sursele afirmă că situaţia vizei lui Harry pentru SUA a jucat un rol semnificativ în întoarcerea neaşteptată a cuplului acasă.

„Viza lui a expirat şi nu a fost reînnoită imediat”, a declarat săptămâna aceasta o sursă din cadrul guvernului american pentru Page Six, în timp ce alte surse au făcut afirmaţii similare.

Nu este încă clar ce tip de viză a deţinut Harry

Nu este încă clar ce tip de viză a deţinut Harry pe durata şederii sale în America, sau dacă eventualele întârzieri semnalate în ceea ce priveşte reînnoirea acesteia i-au afectat dreptul legal de a rămâne în ţară.

„Toate vizele au date de expirare şi trebuie reînnoite periodic, ceea ce ar putea explica plecarea lor bruscă în Anglia”, a declarat un fost funcţionar al Departamentului de Stat.

Preşedintele Donald Trump s-a pronunţat anterior cu privire la prezenţa lui Harry în SUA, negând că l-ar expulza dacă ar avea ocazia. „Nu vreau să fac asta”, a declarat el anterior pentru The Post. „O să-l las în pace. Are destule probleme cu soţia lui. Ea e groaznică.”

În ciuda acestor probleme, se pare că situaţia lui Harry în ceea ce priveşte imigraţia a fost rezolvată recent.

Page Six susţine că soţii Sussex intenţionează în prezent să se întoarcă în California împreună cu copiii lor, prinţul Archie, în vârstă de 7 ani, şi prinţesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, pentru a petrece Crăciunul alături de mama lui Markle, Doria Ragland.

Deocamdată, după aproape trei luni petrecute în Marea Britanie — ţara căreia i-au întors spectaculos spatele în 2020, renunţând în acelaşi timp la privilegiile regale — cuplul pare să se bucure de noua sa viaţă.

Harry şi Markle, în vârstă de 45 de ani, radiau de fericire miercuri seara, când şi-au dus copiii la deschiderea Winter Wonderland, un popular carnaval de Crăciun din Hyde Park, Londra.

A fost un contrast izbitor faţă de luna mai 2025, când Harry a declarat pentru BBC că îşi dorea cu disperare să se împace cu tatăl său, regele Charles, dar „nu pot să-mi imaginez o lume în care să-mi aduc soţia şi copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment”, reiterând că nu considera că ar fi un loc sigur pentru ei.

Soţii Sussex au precizat clar că în spatele întoarcerii lor se aflau şi motive personale convingătoare.

Aşa cum a dezvăluit anterior Page Six, cei doi doreau ca copiii lor să fie educaţi în Marea Britanie şi voiau să fie mai aproape de familie şi prieteni.

Vineri, în cadrul unei emisiuni la televiziunea britanică, Harry a vorbit cu entuziasm despre modul în care Archie şi Lilibet s-au adaptat la noile lor şcoli.

„Le place la nebunie să fie din nou aici! Spun «din nou», dar de fapt nu au plecat niciodată cu adevărat… E o schimbare culturală majoră… Faptul că poartă uniforme şcolare reprezintă o schimbare importantă pentru ei, dar cu siguranţă i-a ajutat.”

„Încrederea celor doi a crescut enorm de când frecventează o şcoală din Marea Britanie, ceea ce este cu adevărat minunat”, a adăugat el.

Afirmaţiile legate de viza lui Harry ridică noi întrebări

Însă afirmaţiile legate de viza lui Harry ridică noi întrebări cu privire la faptul dacă întoarcerea cuplului Sussex în Marea Britanie a fost în întregime o alegere personală.

Harry şi Markle s-au mutat în SUA în martie 2020, după ce s-au retras din rolurile lor de membri activi ai familiei regale.

Deşi statutul exact al lui Harry în materie de imigraţie nu a fost niciodată făcut public, un avocat specializat în dreptul imigraţiei a declarat pentru Page Six că acesta ar fi putut deţine fie o viză diplomatică, fie una rezervată „persoanelor cu abilităţi sau realizări extraordinare”, ambele trebuind reînnoite la fiecare câţiva ani.

Avocatul a sugerat că lui Harry i s-ar fi recomandat să nu solicite rezidenţa permanentă în SUA — cunoscută de obicei sub numele de „green card” — prin căsătoria sa cu Markle, cetăţeană americană, deoarece acest lucru ar fi putut avea implicaţii fiscale.

Deţinătorii de „green card” sunt, în general, supuşi impozitării în SUA pentru veniturile obţinute la nivel mondial, ceea ce ar putea complica aranjamentele financiare şi interesele lui Harry în Marea Britanie.

Statutul de imigrant al lui Harry a fost subiectul unor controverse care durează de ani de zile.

În urma publicării memoriilor sale senzaţionale din 2023, „Spare”, în care a recunoscut că a consumat în trecut cocaină, canabis şi ciuperci psihedelice, fundaţia conservatoare Heritage Foundation a pus sub semnul întrebării modul în care a fost aprobată cererea sa de imigrare în SUA.

Centrul de studii a susţinut că membrul rebel al familiei regale fie nu a dezvăluit consumul său de droguri din trecut, fie a beneficiat de un tratament preferenţial din partea autorităţilor. Acesta şi-a continuat lupta juridică pentru a obţine detalii despre dosarul de imigrare al lui Harry, care, de obicei, reprezintă o chestiune privată.