Bărbatul, în vârstă de 82 de ani, a fost plasat în arest la domiciliu și obligat să poarte o brățară electronică, după ce a comparut vineri în fața unui tribunal din Tampa, Florida. Anchetatorii au găsit în posesia sa fotografii în care apărea alături de fete preadolescente dezbrăcate, scrie news.ro.

În urma audierii, judecătorul Lindsay Griffin a apreciat că nu poate exclude posibilitatea ca Thomas Markle „să sufere de o boală psihică (...) care îl împiedică să înțeleagă natura și consecințele procedurii care îl vizează”. Judecătorul și-a motivat decizia prin „vârsta înaintată și pierderile de memorie ale acuzatului”.

Prin urmare, judecătorul Griffin a desemnat o expertă psihiatru, care va trebui să evalueze starea psihică a tatălui lui Meghan Markle și să prezinte concluziile până la 20 noiembrie, potrivit ordonanței consultate de AFP.

Acuzațiile aduse lui Thomas Markle privind deținerea de imagini cu caracter pedofil au umbrit vizita de marți a ducelui și ducesei de Sussex la Parlamentul European din Bruxelles, unde cei doi urmau să promoveze protecția copiilor în mediul online.

Thomas Markle a fost arestat de agenții FBI, poliția federală americană, la azilul de bătrâni din Florida în care locuia.

Arestarea a avut loc în urma percheziționării a două depozite de obiecte închiriate de inculpat de aproximativ 20 de ani în regiunea Los Angeles. Anchetatorii au confiscat „aproape 78 de obiecte, printre care diapozitive, negative de film și cărți care conțineau imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor”.

Cu câteva zile înainte, poliția din Filipine anunțase descoperirea unor imagini cu caracter pedofil într-o fostă locuință a lui Thomas Markle. Acesta se stabilise temporar în 2025 în țara din Asia de Sud-Est.