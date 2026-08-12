Coreea de Sud a prezentat miercuri o strategie tehnologică ambiţioasă, care are în centru şapte proiecte - de la energie nucleară la calcul cuantic, explorare spaţială şi biotehnologie -, în contextul în care această ţară doreşte să identifice noi motoare de dezvoltare în afara semiconductorilor şi ai inteligenţei artificiale (AI), informează Reuters și Agerpres

Iniţiativa ''Seven Major SEED'', anunţată în cadrul unei şedinţe la Casa Albastră condusă de preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, reuneşte obiective care includ dezvoltarea comercială a reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de producţie autohtonă până în 2035, o aselenizare până în 2030, dezvoltarea autohtonă a unui computer cuantic de 100 de qubiţi până în 2029, precum şi comercializarea unor produse de tip-interfaţă creier-computer până în 2035.

Potrivit preşedintelui Lee, Coreea de Sud ar trebui să folosească oportunitatea creată de avântul industriei semiconductoarelor şi de expansiunea rapidă a AI pentru a pregăti viitorii factori de creştere ai ţării înainte ca aceştia să apară.

”Vom construi o Coree de Sud cu care să nu poată rivaliza nimeni”

''Cele şapte proiecte SEED despre care discutăm azi vor deveni motoare de creştere de nouă generaţie şi bunuri naţionale strategice'', a spus Lee.

Inţiativa vizează reactoare nucleare de dimensiuni reduse, energie de fuziune, energie regenerabilă de generaţie viitoare, tehnologie cuantică, spaţiu şi aviaţie, biotehnologie avansată şi lanţuri de aprovizionare cu minerale şi materiale critice, potrivit ministrului pentru Ştiinţă, Bae Kyung-hoon.

Planul este lansat într-un context în care Coreea de Sud se confruntă cu o scădere a populaţiei în vârstă de muncă, în timp ce concurează pentru a-şi asigura un loc în domeniul tehnologiilor emergente, considerate din ce în ce mai critice pentru competitivitatea economică şi securitatea naţională.

''Vom ajuta aceste seminţe să crească şi vom construi o Coree de Sud cu care să nu poată rivaliza nimeni în 10 sau 20 de ani'', a spus Bae.