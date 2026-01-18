Seulul a amplasat la granița cu Coreea de Nord cea mai puternică armă a sa. ”Monstrul” distruge buncăre la 100 m sub pământ

Seulul vizează buncărele conducerii Coreei de Nord cu „racheta monstru” Hyunmoo-5. Racheta, capabilă să transporte o ogivă de până la opt tone, a fost utilizată în unitățile militare din prima linie.

Coreea de Sud a început să desfășoare cea mai puternică rachetă balistică convențională a sa, Hyunmoo-5 – supranumită „racheta monstru” datorită focosului său masiv – în unitățile din prima linie, au declarat duminică oficiali militari, o mișcare care subliniază efortul Seulului de a consolida descurajarea împotriva Coreei de Nord, scrie South China Morning Post (SCMP).

Racheta sol-sol, capabilă să transporte un focos de până la opt tone, a început să intre în unitățile din prima linie la sfârșitul anului trecut și se așteaptă să finalizeze desfășurarea operațională completă înainte ca actuala administrație să părăsească funcția în 2030, potrivit oficialilor militari. Este considerată cea mai puternică armă a Coreei de Sud de până acum.

Hyunmoo-5 este concepută pentru a viza instalații subterane adânc îngropate, inclusiv buncăre de comandă despre care se crede că sunt folosite de conducerea și forțele strategice ale Coreei de Nord. A fost dezvăluită public în timpul evenimentelor Zilei Forțelor Armate ale Coreei de Sud din 2024 și 2025, atrăgând atenția asupra dimensiunii și potențialului său distructiv pe fondul tensiunilor de securitate regionale sporite.

În ciuda puterii rachetei, analiștii avertizează împotriva exagerării capacității sale de a neutraliza cele mai întărite situri subterane ale Coreei de Nord.

Este cea mai puternică armă a Coreei de Sud

Lee Il-woo, directorul Rețelei Coreene de Apărare, a declarat că Hyunmoo-5 reprezintă cea mai importantă rachetă strategică utilizată vreodată în seria Hyunmoo a Coreei de Sud, dar se confruntă cu limitări fizice.

„Hyunmoo-5 poartă un focos convențional cu performanță extrem de mare și, prin reducerea încărcăturii utile, ar putea teoretic să-i extindă raza de acțiune la aproximativ 3.000 km, unii chiar comparând-o cu o rachetă de clasă intercontinentală”, a spus Lee. „În ceea ce privește puterea pură și semnalizarea strategică, este cea mai puternică rachetă pe care Coreea de Sud a folosit-o”.

Din perspectiva Coreei de Nord, Lee a spus că racheta reprezintă o amenințare serioasă, în special pentru că capacitățile de interceptare a rachetelor Phenianului rămân limitate. „Probabilitatea ca Coreea de Nord să intercepteze cu succes Hyunmoo-5 pare foarte scăzută”, a spus el, invocând performanța mixtă în lumea reală a sistemelor de apărare aeriană S-300 și S-400 de fabricație rusească, care sunt similare cu cele operate de Coreea de Nord.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













