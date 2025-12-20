SUA accelerează cursa spațială: Donald Trump cere o nouă aselenizare cu echipaj uman până în 2028

20-12-2025 | 07:10
donald trump
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu. 

Vlad Dobrea

vOrdinul, intitulat ”Asigurarea supremaţiei spaţiale a Americii”, a fost emis la câteva ore după ce miliardarul şi astronautul privat Jared Isaacman, fost client al SpaceX, a fost învestit ca al 15-lea administrator al NASA. Documentul reorganizează coordonarea politicii spaţiale naţionale sub autoritatea consilierului ştiinţific al Casei Albe, Michael Kratsios.

Textul solicită Pentagonului şi agenţiilor de informaţii americane să elaboreze o strategie de securitate spaţială, cere creşterea eficienţei în rândul contractorilor privaţi şi încurajează testarea unor tehnologii de apărare antirachetă în cadrul programului ”Golden Dome” al lui Trump.

Ordinul pare să desfiinţeze Consiliul Naţional pentru Spaţiu, principalul organism de coordonare a politicilor spaţiale la nivelul Casei Albe, relansat de Trump în primul său mandat. Un oficial al administraţiei a precizat însă că structura nu va fi anulată, ci reorganizată în cadrul Biroului pentru Politici Tehnologice, cu preşedintele în rol de preşedinte al consiliului, în locul vicepreşedintelui.

Ţinta unei aselenizări cu echipaj uman până la finalul lui 2028 aminteşte de directiva emisă de Trump în 2019, când a cerut revenirea pe Lună până în 2024, un termen considerat nerealist de mulţi din industrie. Întârzierile în dezvoltarea rachetei Space Launch System a NASA şi a navei Starship de la SpaceX au împins treptat calendarul înapoi. Obiectivul NASA fusese stabilit anterior pentru 2028, încă din perioada administraţiei Barack Obama.

Prima bază lunară până în 2030

 

O aselenizare în 2028 ar marca începutul unei prezenţe umane de durată pe Lună, în cadrul programului Artemis al NASA. Statele Unite se află într-o competiţie directă cu China, care vizează prima sa misiune lunară cu echipaj uman în 2030.

Ordinul executiv cere ”stabilirea elementelor iniţiale ale unui avanpost lunar permanent până în 2030”, consolidând obiectivul NASA de a dezvolta baze pe termen lung, inclusiv cu surse de energie nucleară.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a vorbit frecvent despre trimiterea de misiuni pe Marte, în contextul în care Elon Musk, mare susţinător financiar şi fondator SpaceX, a promovat intens colonizarea Planetei Roşii. Totuşi, Congresul a readus accentul pe Lună, presând conducerea NASA să continue programul Artemis, în care au fost investite deja miliarde de dolari.

În paralel, administraţia Trump a redus personalul NASA cu aproximativ 20% şi a propus tăierea bugetului agenţiei pentru 2026 cu circa 25%, faţă de nivelul obişnuit de 25 de miliarde de dolari, punând în pericol numeroase programe ştiinţifice.

Jared Isaacman a declarat că NASA ar trebui să urmărească atât obiectivele lunare, cât şi cele marţiene, dar cu prioritate pentru Lună, pentru a devansa China.

Realizarea ţintei din 2028 depinde în mare măsură de progresul navei Starship de la SpaceX, criticată de foşti oficiali NASA pentru ritmul lent de dezvoltare.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, Luna, aselenizare,

Dată publicare: 20-12-2025 07:10

