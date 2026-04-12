Coreea de Sud este aproape de semnarea unui acord care să îi permită să se aprovizioneze cu petrol din Kazahstan, a declarat duminică ministrul Industriei, Kim Jung-kwan, într-un moment în care ţara asiatică caută surse alternative de energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

"Au existat (unele) progrese, aşa că ar trebui să putem anunţa sume şi detalii specifice la începutul săptămânii viitoare", a declarat ministrul Industriei, Kim Jung-kwan, într-un interviu acordat postului local de televiziune KBS.

La începutul acestei luni, şeful Cancelariei preşedintelui Republicii Coreea, Kang Hoon-sik, împreună cu ministrul Industriei, Kim Jung-kwan au efectuat o vizită în Kazahstan, pentru discuţii cu privire la furnizarea de ţiţei şi naftă, pe fondul perturbărilor transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

"Kazahstanul poate părea foarte departe, dar de fapt durata unui transport este comparabilă cu cea a transporturilor din SUA. Aproximativ 50-60 de zile", a spus Kim Jung-kwan, adăugând că recenta vizită în ţara din Asia Centrală a avut ca scop diversificarea aprovizionării cu petrol pe termen lung.

Peste 60% din importurile de petrol ale României sunt din Kazahstan

De asemenea, Coreea de Sud a obţinut luna trecută o promisiune din partea Emiratelor Arabe Unite că îi va furniza 24 de milioane de barili de ţiţei.

Preţul petrolului a explodat în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului de la sfârşitul lunii februarie, sporind îngrijorările cu privire la creşterea economică şi inflaţia în Coreea de Sud, ţară care depinde aproape în întregime de importurile din Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea sa cu energie.

Kazahstanul este principalul furnizor de petrol al României, reprezentând peste 60% din importurile de țiței realizate de țara noastră în perioada ianuarie-noiembrie 2025.

Petrolul kazah ajunge la noi în principal prin terminalul Novorossiisk (Rusia) la Marea Neagră, de unde este transportat în România, la Rafinăria Petromidia din Năvodari, controlată de KMG International, companie de stat a Kazahstanului.