Statul care nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina: „Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia”

Stiri externe
08-01-2026 | 19:49
Război Ucraina
Getty Images

Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina, a declarat joi premierul slovac Robert Fico într-o conferință de presă, răspunzând unei întrebări legate de recentul summit de la Paris al 'Coaliției Voinței', transmite TASR.

autor
Claudia Alionescu

Șeful executivului slovac a adăugat, totuși, că dorește menținerea unor relații de avantaj reciproc cu Ucraina.

Fico a reiterat că nu este de acord cu opinia majorității statelor Uniunii Europene în legătură cu războiul din Ucraina.

El a argumentat că este o greșeală ideea conform căreia sprijinul financiar continuu pentru Kiev va slăbi Rusia.

În opinia sa, prelungirea războiului va conduce la sute de mii de victime.

Citește și
ice
Washingtonul i-a luat apărarea agentului ICE care a ucis o femeie în Minneapolis: „Este o tragedie provocată de ea însăși”

El a afirmat încă o dată că Bratislava nu va dona arme Ucrainei și nu va trimite vreun militar pe teritoriul ucrainean. ''Singurul lucru pe care îl pot imagina este că Slovacia, ca țară vecină a Ucrainei, ar putea participa la monitorizarea unei încetări a focului sau a unui gen de acord de pace'', a spus Robert Fico.

Totuși, el a estimat că negocierile de pace sunt zădărnicite.

''Nu există niciun interes sincer de a pune capăt pe cale pașnică acestui conflict cât mai rapid posibil'', a subliniat premierul slovac, potrivit căruia condiția esențială pentru încheierea războiului din Ucraina este ca această țară să nu devină membră a NATO.

'Coaliția Voinței' este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată pe 2 martie 2025 de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul 'Securizarea viitorului nostru'.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.

Reacția șoferului din Cluj când a văzut că are agățat de mașină trupul unui bărbat pe care l-a ucis. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, slovacia, sprijin financiar,

Dată publicare: 08-01-2026 19:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Nicușor Dan participă la Coaliția de voință de la Paris. Istoricul reuniunilor care vor să pună capăt războiului din Ucraina
Stiri externe
Nicușor Dan participă la Coaliția de voință de la Paris. Istoricul reuniunilor care vor să pună capăt războiului din Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan participă pe 6 ianuarie 2026, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de voinţă (ţările dispuse să ajute Ucraina), potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

 

Recomandări
Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile
Stiri actuale
Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile

Procedura de selecție a procurorilor de rang înalt, precum șeful DNA și PîCCJ, a început la Ministerul Justiției. Propunerile de numire vor ajunge la președintele Nicușor Dan.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Președinții Germaniei și Franței, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Distruge ordinea mondială”
Stiri externe
Președinții Germaniei și Franței, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Distruge ordinea mondială”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cel al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, au lansat critice dure la adresa Statelor Unite, după misiunile pe care trupele americane le-au demarat în Atlanticul de Nord și Marea Caraibilor.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59