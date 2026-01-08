Statul care nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina: „Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia”

Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina, a declarat joi premierul slovac Robert Fico într-o conferință de presă, răspunzând unei întrebări legate de recentul summit de la Paris al 'Coaliției Voinței', transmite TASR.

Șeful executivului slovac a adăugat, totuși, că dorește menținerea unor relații de avantaj reciproc cu Ucraina.

Fico a reiterat că nu este de acord cu opinia majorității statelor Uniunii Europene în legătură cu războiul din Ucraina.

El a argumentat că este o greșeală ideea conform căreia sprijinul financiar continuu pentru Kiev va slăbi Rusia.

În opinia sa, prelungirea războiului va conduce la sute de mii de victime.

El a afirmat încă o dată că Bratislava nu va dona arme Ucrainei și nu va trimite vreun militar pe teritoriul ucrainean. ''Singurul lucru pe care îl pot imagina este că Slovacia, ca țară vecină a Ucrainei, ar putea participa la monitorizarea unei încetări a focului sau a unui gen de acord de pace'', a spus Robert Fico.

Totuși, el a estimat că negocierile de pace sunt zădărnicite.

''Nu există niciun interes sincer de a pune capăt pe cale pașnică acestui conflict cât mai rapid posibil'', a subliniat premierul slovac, potrivit căruia condiția esențială pentru încheierea războiului din Ucraina este ca această țară să nu devină membră a NATO.

'Coaliția Voinței' este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată pe 2 martie 2025 de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul 'Securizarea viitorului nostru'.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.

