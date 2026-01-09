Manipulare șocantă a lui Viktor Orban: Ucraina vrea pensiile maghiarilor pentru 40 de ani

Ucraina vrea banii de pensii ale maghiarilor pentru 40 de ani, a declarat Viktor Orban, într-un nou discurs agresiv și manipulator la adresa Uniunii Europene. Premierul Ungariei consideră că Europa este responsabilă de războiul din Ucraina.

Ucraina cere banii de pensii ale maghiarilor timp de 40 de ani, bani pe care Kievul vrea ”să-i stoarcă” de la Uniunea Europeanp, iar aceasta, la rândul ei, ”să-i stoarcă” de la Ungaria, a declarat Viktor Orban, potrivit Hirado.

”Ucraina solicită pentru următorii 10 ani fonduri din care ar putea fi plătite pensiile maghiarilor timp de 40 de ani, sau toate finanţările acordate pentru sprijinul familiilor timp de 60 de ani”, a afirmat premierul maghiar Viktor Orbán.

”Atât valorează cei 800 de miliarde de dolari pe care premierul ucrainean vrea să îi stoarcă de la Bruxelles. Iar aceştia vor să-i stoarcă de la noi”, susține premierul maghiar, într-un nou atac virulent la adresa Ucrainei și a Uniunii Europene.

Viktor Orban ”a afirmat că în cadrul şedinţei de miercuri a cabinetului a fost ascultat raportul lui János Bóka cu privire la modul în care Bruxelles-ul ar distribui aceşti 800 de miliarde de dolari şi din ce surse ar acoperi această sumă”.

Viktor Orban spune că Uniunea Europeană este vinovată de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei

”Rezultatul este de-a dreptul înfricoşător. Decretele de la Bruxelles ar elimina pensia a 13-a şi a 14-a, ar elimina treptat finanţările acordate în vederea sprijinirii familiilor şi ar împovăra contribuabilii maghiari cu un impozit progresiv pe venit. Toate acestea pentru a avea bani pentru a plăti facturile de utilităţi ale Ucrainei”, a mai spus premierul Ungariei.

”Viktor Orbán a adăugat că raportul lui János Bóka va fi făcut public, deoarece familiile maghiare au dreptul să ştie ce planuri vrea să le impună Bruxelles-ul. În aprilie, cetăţenii vor putea alege între calea propusă de Bruxelles şi calea păcii”, a concluzionat prim-ministrul maghiar.

Viktor Orban promovează aproape zilnic un discurs agresiv și manipulator identic cu cel difuzat de Kremlin. Premierul conservator al Ungariei este un susținător neobosit al Rusiei agresoare și dă vina pe Uniunea Europeană pentru războiul din Ucraina.

