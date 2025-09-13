Sute de tineri arestați și peste 1.000 anchetați, într-o uriașă operațiune în Italia. Erau monitorizați pe TikTok și Facebook

Peste 380 de tineri au fost arestați și alți peste 1.000 sunt anchetați într-o operațiune din Italia care vizează ”primul nivel” de criminalitate. Mulți au fost monitorizați pe rețele sociale precum TikTok, unde instigau la ură și violență.

Circa 380 de tineri au fost arestaţi şi alţi 1.100 au fost denunţaţi în Italia într-o operaţiune împotriva "primului nivel" de criminalitate, acuzaţi de infracţiuni precum trafic de droguri, deţinere de arme sau infracţiuni motivate de ură pe reţelele de socializare, informează sâmbătă EFE.

Poliţia a coordonat această operaţiune la scară largă în întreaga Italie împotriva "tinerilor implicaţi în principal, în grupuri sau individual, în infracţiuni împotriva persoanelor, proprietăţii sau legate de droguri sau arme, precum şi comportamente ilicite care duc la discriminare sau ură", potrivit unui comunicat al forţelor de ordine.

Mai exact, seria de infracţiuni variază de la tentativă de omor sau extorcare la jaf, spargere, trafic de droguri, deţinere ilegală de arme şi aşa-numitele infracţiuni motivate de ură pe reţelele de socializare.

Astfel, 283 de adulţi şi 22 de minori au fost arestaţi pentru infracţiuni împotriva persoanei şi proprietăţii sau trafic de droguri, în timp ce 81 de persoane au fost plasate în arest preventiv sau în arest la domiciliu, unele dintre ele fiind căutate la nivel european.

Pe de altă parte, un total de 1.110 adulţi (613 italieni şi 497 străini) şi 180 minori au fost denunţaţi pentru posesie de droguri şi arme.

Tinerii devin infractori de pe rețelele sociale

În cadrul operaţiunii, ofiţerii au confiscat 19 kilograme de cocaină, un kilogram de heroină şi 79 de kilograme de canabis, printre alte substanţe, şi au percheziţionat 829 de proprietăţi, dintre care 58 erau centre pentru minori străini neînsoţiţi.

De asemenea, agenţii au confiscat un număr mare de arme, inclusiv două puşti, 36 de pistoale şi muniţie de calibru mare, precum şi 89 de cuţite şi două săbii japoneze (katana).

Poliţia a reuşit, de asemenea, să recupereze numeroase obiecte furate, inclusiv coliere de aur, bijuterii, ceasuri, telefoane mobile, precum şi bancnote contrafăcute, documente de identitate şi chiar o insignă falsă de la Guardia di Finanza (Poliţia Financiară), o unitate însărcinată cu combaterea infracţiunilor fiscale şi de frontieră.

Persoanele denunţate au acţionat în grup sau individual şi, în unele cazuri, aveau legături cu aşa-numitele "maranza", bande de tineri.

Poliţia a explicat că acest fenomen al criminalităţii juvenile are un impact "puternic" asupra percepţiei de securitate în rândul celorlalţi cetăţeni şi a găsit o modalitate semnificativă de a se manifesta pe reţelele de socializare, constituind un "prim pas" în lumea criminalităţii.

În acest sens, au fost monitorizate 1.300 de profiluri pe paginile de socializare, iar cinci au fost raportate autorităţilor judiciare pentru instigare la ură şi violenţă fizică, inclusiv împotriva poliţiei.

Comunicatul de presă citează ca exemplu arestarea în oraşul Trapani, din sudul Siciliei, a doi tineri aflaţi pe o motocicletă, care au fost găsiţi având asupra lor 100 de grame de cocaină, 90 de grame de haşiş şi 1.300 de euro în numerar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













