Sute de oameni au lansat lampioane cu dorințe în Atena. „Un moment magic pentru noi toți”

27-12-2025 | 13:37
Sute de greci și turiști s-au adunat vineri în fața Primăriei Atenei pentru a-și pune o dorință și a elibera lampioane de hârtie pe cerul nopții.

Lorena Mihăilă

Un număr de 3.000 de lampioane biodegradabile au străbătut cerul Atenei, în Piața Kotzia și au făcut orașul incredibil de frumos. Oamenii își scriu dorințele pe hârtie apoi le introduc în lampioane pe care le lansează spre cer. Evenimentul este organizat în fiecare an de municipalitate.

„Acesta este un moment magic pentru noi toți. Este noaptea dorințelor, în care fiecare își dorește ce e mai bun pentru toată lumea”, a declarat Thanos Maragos, locuitor al Atenei pentru AP.

„Entuziasmați, entuziasmați. Entuziasmați de această zi. Ne simțim ca niște copii, ca niște copii mici”, a spus și Labrini Larencaki, locuitoare a Atenei.

Evenimentul a devenit tradiție pentru locuitorii și turiștii din capitala Greciei.

