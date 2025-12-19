Veste proastă pentru Sorin Oprescu pe final de an. Decizia luată de ÎCCJ în privința fostului primar fugit în Grecia

Stiri Justitie
19-12-2025 | 13:47
×
Codul embed a fost copiat

Salvat de justiția din Grecia, care a refuzat acum trei săptămâni să îl trimită la închisoare în România, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a primit o veste proastă.

autor
Ovidiu Oanță

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au reconfirmat decizia condamnării sale definitive la închisoare.

Sorin Oprescu, nimeni altul decât fostul primar general al Capitalei, încheia anul cu înfrângere la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde judecătorii au respins cererea de recurs în casație.

Cale extraordinară de atac pe care fostul edil, încă dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat definitiv pentru acuzații de corupție, o făcuse la o mai recentă decizia Curții de Apel București. Practic, ne amintim cu toții că în mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat de Curtea de Apel București la 10 ani și opt luni de închisoare.

Între timp, a și fost arestat în Grecia și autoritățile de la București au eșuat atunci în încercarea de a-i convinge pe judecătorii eleni să pună în aplicare mandatul european de arestare și să îl trimită încă tușă într-o închisoare din România.

Citește și
sorin oprescu
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Iar apoi a urmat momentul în care Sorin Oprescu, acum în vârstă de 74 de ani, a reușit să convingă aceeași instanță de la București să-i mai reducă din pedeapsă, după ce s-a constatat că una dintre acuzați, respectiv a ceea de abuz în serviciu, a fost dezincriminată, așa că a fost emis un nou mandat de executare a pedepsei, de astă dată pentru 9 ani și opt luni de detenție.

A urmat în această toamnă noul episod privind reținerea și arestarea provizorii, apoi plasarea sub control judiciar, tot în Grecia, acolo unde aceleași autorități judiciare au refuzat pentru a 2-a oară să pună în aplicare mandatul european de arestare.


Iar acum a venit momentul în care Oprescu a încercat să scape cu totul de această condamnare definitivă. Însă, iată, cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. În plus, Sorin Oprescu a fost obligat să achite 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Așadar, câtă vreme rămâne în Grecia, Sorin Oprescu poate trăi liniștit. Însă, în cazul în care se gândește să meargă într-o altă țară, fie din Uniunea Europeană, fie din afara ei, riscul de a fi arestat din nou este mare și mai ales riscul de a trece prin aceleași proceduri în care Ministerul Justiției de la București încearcă să obțină predarea lui către autoritățile române.

Sursa: Pro TV

Etichete: grecia, Sorin Oprescu, iccj,

Dată publicare: 19-12-2025 13:47

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Sorin Oprescu, de nepredat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea României. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de nepredat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea României. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de predare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Recomandări
Radu Miruţă la Apărare şi Irineu Darău la Economie. USR a validat propunerile de miniștri
Stiri Politice
Radu Miruţă la Apărare şi Irineu Darău la Economie. USR a validat propunerile de miniștri

Comitetul Politic al USR a validat, vineri, nominalizarea miniștrilor Radu Miruță la Apărare și Irineu Darău la Economie.

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan
Stiri Politice
Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, în prezent președinte al partidului Forța Dreptei, s-ar putea întoarce în PNL în 2026, cu o funcție importantă.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”
Stiri externe
Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Președintele rus Vladimir Putin și-a început vineri în jurul prânzului, la Moscova, sesiunea televizată anuală cu întrebări și răspunsuri, de sfârșit de an, în carea trecut în revistă rezultatele înregistrate în 2025.

Top citite
1 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
3 politie japonia
Shutterstock
Stiri externe
O japoneză de 76 de ani a ținut cadavrul fiicei sale într-un dulap și apoi într-un congelator timp de 20 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Decembrie 2025

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28