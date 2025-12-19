Veste proastă pentru Sorin Oprescu pe final de an. Decizia luată de ÎCCJ în privința fostului primar fugit în Grecia

Salvat de justiția din Grecia, care a refuzat acum trei săptămâni să îl trimită la închisoare în România, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a primit o veste proastă.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au reconfirmat decizia condamnării sale definitive la închisoare.

Sorin Oprescu, nimeni altul decât fostul primar general al Capitalei, încheia anul cu înfrângere la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde judecătorii au respins cererea de recurs în casație.

Cale extraordinară de atac pe care fostul edil, încă dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat definitiv pentru acuzații de corupție, o făcuse la o mai recentă decizia Curții de Apel București. Practic, ne amintim cu toții că în mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat de Curtea de Apel București la 10 ani și opt luni de închisoare.

Între timp, a și fost arestat în Grecia și autoritățile de la București au eșuat atunci în încercarea de a-i convinge pe judecătorii eleni să pună în aplicare mandatul european de arestare și să îl trimită încă tușă într-o închisoare din România.

Iar apoi a urmat momentul în care Sorin Oprescu, acum în vârstă de 74 de ani, a reușit să convingă aceeași instanță de la București să-i mai reducă din pedeapsă, după ce s-a constatat că una dintre acuzați, respectiv a ceea de abuz în serviciu, a fost dezincriminată, așa că a fost emis un nou mandat de executare a pedepsei, de astă dată pentru 9 ani și opt luni de detenție.

A urmat în această toamnă noul episod privind reținerea și arestarea provizorii, apoi plasarea sub control judiciar, tot în Grecia, acolo unde aceleași autorități judiciare au refuzat pentru a 2-a oară să pună în aplicare mandatul european de arestare.



Iar acum a venit momentul în care Oprescu a încercat să scape cu totul de această condamnare definitivă. Însă, iată, cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. În plus, Sorin Oprescu a fost obligat să achite 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Așadar, câtă vreme rămâne în Grecia, Sorin Oprescu poate trăi liniștit. Însă, în cazul în care se gândește să meargă într-o altă țară, fie din Uniunea Europeană, fie din afara ei, riscul de a fi arestat din nou este mare și mai ales riscul de a trece prin aceleași proceduri în care Ministerul Justiției de la București încearcă să obțină predarea lui către autoritățile române.

