Grecia alocă 420 de milioane de euro pentru trenuri noi, la doi ani după accidentul feroviar soldat cu 57 de morți

Guvernul grec a ajuns la un acord cu Hellenic Train, o filială a companiei feroviare de stat italiene Ferrovie dello Stato, pentru a îmbunătăţi siguranţa şi calitatea transportului feroviar în Grecia.

Investiţia de 420 de milioane de euro include achiziţionarea a 23 de trenuri electrice de la compania franceză Alstom, informează EFE.

Potrivit unei relatări publicate marţi de site-ul de ştiri GreekReporter, aceasta este "cea mai mare investiţie privată din istoria transportului terestru din Grecia şi prima achiziţie majoră de material rulant nou de la Jocurile Olimpice din 2004".

Anunţul vine la mai bine de doi ani după gravul accident feroviar din 28 februarie 2023, în care au murit 57 de persoane, majoritatea studenţi.

Coliziunea frontală dintre un tren de pasageri şi un tren de marfă la nord de oraşul Larissa a stârnit un val de indignare şi proteste publice, cetăţenii dând vina pe guvern pentru privatizările din sector care nu au reuşit să asigure implementarea unor sisteme de siguranţă care ar fi putut preveni tragedia.

Acordul cu Hellenic Train, compania care administrează trenurile din Grecia, implică investiţii în valoare totală de 420 de milioane de euro, din care 112 milioane vor fi alocate infrastructurii, iar restul reînnoirii parcului feroviar cu trenuri electrice Coradia Stream noi, de ultimă generaţie.

Acordul de achiziţie a garniturilor de tren, în valoare de 308 milioane de euro, a fost semnat săptămâna aceasta cu compania franceză Alstom şi include un program de asistenţă tehnică pe 10 ani, a informat Hellenic Train într-un comunicat de presă.

Instruirea personalului care va opera noile trenuri, echipate cu 335 de locuri pe tren interurban (IC) şi 362 pe tren suburban, este aşteptată să înceapă în ianuarie anul viitor. Livrarea ar urma să înceapă în al doilea trimestru al anului 2027.

Comunicatul de presă subliniază faptul că aceste trenuri vor sosi cu cele mai moderne sisteme de siguranţă europene deja "complet preinstalate".

Cu o viteză maximă de 160 de kilometri pe oră şi o reducere de 10% a consumului de energie, trenurile vor integra complet Sistemul European de Control al Trenurilor (ETCS) pentru reglarea automată de securitate şi viteză.

