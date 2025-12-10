În câți ani ar putea românii să ajungă în Grecia în doar cinci ore. Acord pentru o autostradă de 6 miliarde de euro

Stiri actuale
10-12-2025 | 19:13
autostrada grecia

Peste cinci ani am putea ajunge în vacanță în Grecia în doar cinci ore. România, Bulgaria și Grecia au semnat un acord de cooperare pentru construcția unei autostrăzi europene între cele trei țări.

autor
Ina Popescu

Proiectul are o valoare de 6 miliarde de euro și face parte dintr-un coridor mai larg ce vă asigura schimbul economic și mobilitatea militară Uniunii Europene.

Zilele trecute la Bruxelles a fost semnat acordul care da unde verde proiectelor pentru contructia coridorului strategic european.

Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport durabil și Turism: „Împreună, Bulgaria, România și Grecia cu Uniunea Europeană alături de voi, construim cea mai strategică legătură de transport a Europei pentru Europa de Est".

Teoretic porturile Constanța, Varna, Alexandroupolis și Salonic vor fi conectate prin autostrăzi și căi ferate de mare viteză. Distanța de 615 km dintre Constanța și Alexandroupolis - acum parcursă în 9 ore - va putea fi parcursă în doar 5 ore cu o viteză de 130 de km pe oră.

Citește și
Tineri birouri
Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship. Tinerii primesc mai multe oportunități și zile libere plătite

Pe teritoriul țării noastre va fi construit un drum-express care va lega Autostrada A4 cu șoseaua numită „alternativa Techirghiol" și va ieși din țară spre Bulgaria.

Reporter: Când va fi autostrada Constanța-Varna-Alexandropoli în implementare?

Ionuț Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: „Pe partea românească eu zic că foarte repede, pentru că proiectul este în contractare. Depinde să asigurăm și finanțare, iar dacă cumva pe parcurs către Grecia, către nordul Greciei sunt proiecte în pregătire, în medie durează în jur de 5 ani, poate să dureze și mai mult, și mai puțin, după care implementarea care poate să dureze 3-4 ani."

Corespondent PRO TV: „Proiectul în valoare de 6 miliarde de euro face parte dintr-un coridor mai larg - Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee - și va fi una dintre cele mai importante artere strategice și sigure ale Europei. Va asigura un important schimb economic, un lanț de aprovizionare vitala și mobilitate militara UE și Nato”.

În cadrul aceluiași acord a fost luat în discuție și un nou pod Giurgiu-Ruse.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Sursa: Pro TV

Etichete: grecia, romania, autostrada,

Dată publicare: 10-12-2025 19:12

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship. Tinerii primesc mai multe oportunități și zile libere plătite
Stiri actuale
Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship. Tinerii primesc mai multe oportunități și zile libere plătite

Companiile de la noi vor putea angaja mai mulți interni. Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship, de la 5 la 10% din numărul total al salariaților.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Autostradă din România până în capitala unui stat vecin. „Vom conecta două oraşe prin călătorii de numai o oră”
Stiri actuale
Autostradă din România până în capitala unui stat vecin. „Vom conecta două oraşe prin călătorii de numai o oră”

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia Tanjug.

Recomandări
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ
Stiri Politice
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ

Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28