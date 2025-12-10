În câți ani ar putea românii să ajungă în Grecia în doar cinci ore. Acord pentru o autostradă de 6 miliarde de euro

Peste cinci ani am putea ajunge în vacanță în Grecia în doar cinci ore. România, Bulgaria și Grecia au semnat un acord de cooperare pentru construcția unei autostrăzi europene între cele trei țări.

Proiectul are o valoare de 6 miliarde de euro și face parte dintr-un coridor mai larg ce vă asigura schimbul economic și mobilitatea militară Uniunii Europene.

Zilele trecute la Bruxelles a fost semnat acordul care da unde verde proiectelor pentru contructia coridorului strategic european.

Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport durabil și Turism: „Împreună, Bulgaria, România și Grecia cu Uniunea Europeană alături de voi, construim cea mai strategică legătură de transport a Europei pentru Europa de Est".

Teoretic porturile Constanța, Varna, Alexandroupolis și Salonic vor fi conectate prin autostrăzi și căi ferate de mare viteză. Distanța de 615 km dintre Constanța și Alexandroupolis - acum parcursă în 9 ore - va putea fi parcursă în doar 5 ore cu o viteză de 130 de km pe oră.

Pe teritoriul țării noastre va fi construit un drum-express care va lega Autostrada A4 cu șoseaua numită „alternativa Techirghiol" și va ieși din țară spre Bulgaria.

Reporter: Când va fi autostrada Constanța-Varna-Alexandropoli în implementare?

Ionuț Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: „Pe partea românească eu zic că foarte repede, pentru că proiectul este în contractare. Depinde să asigurăm și finanțare, iar dacă cumva pe parcurs către Grecia, către nordul Greciei sunt proiecte în pregătire, în medie durează în jur de 5 ani, poate să dureze și mai mult, și mai puțin, după care implementarea care poate să dureze 3-4 ani."

Corespondent PRO TV: „Proiectul în valoare de 6 miliarde de euro face parte dintr-un coridor mai larg - Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee - și va fi una dintre cele mai importante artere strategice și sigure ale Europei. Va asigura un important schimb economic, un lanț de aprovizionare vitala și mobilitate militara UE și Nato”.

În cadrul aceluiași acord a fost luat în discuție și un nou pod Giurgiu-Ruse.

