MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Posibile perturbări ale circulaţiei rutiere în urma protestelor fermierilor

Stiri actuale
04-12-2025 | 18:20
proteste fermieri grecia
Getty

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că mişcările de protest ale fermierilor eleni vor continua şi în zilele următoare.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, pot fi generate perturbări ale circulaţiei rutiere, blocarea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.

Având în vedere că situaţia blocajelor de trafic este în permanentă schimbare, MAE recomandă cetăţenilor români să respecte recomandările autorităţilor locale şi să utilizeze rutele alternative indicate de acestea.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

Citește și
tren grecia
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:

https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie),

https://atena.mae.ro,

https://salonic.mae.ro,

https://www.astynomia.gr.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: News.ro

Etichete: grecia, MAE, atentionare de calatorie, proteste,

Dată publicare: 04-12-2025 18:20

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia. Grevă naţională cu posibile perturbări majore ale transportului public
Stiri externe
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia. Grevă naţională cu posibile perturbări majore ale transportului public

MAE îi avertizează pe românii care călătoresc în Belgia că, între 24 și 26 noiembrie 2025, o grevă națională va provoca perturbări majore în transporturi.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că marţi este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar.

Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă în transportul public local şi aerian, vineri, în Italia
Stiri externe
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă în transportul public local şi aerian, vineri, în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional.

MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor
Stiri externe
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor

MAE avertizează românii care călătoresc în SUA că, din cauza blocajului guvernamental, sunt posibile întârzieri sau anulări de zboruri.

MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei

MAE informează cetățenii români că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00, și 05 noiembrie, ora 09:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru toate categoriile de autovehicule.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova
Stiri actuale
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Decembrie 2025

53:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28