Surse Bloomberg News: SUA pregătesc noi sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei dacă Putin respinge un acord de pace

SUA pregătesc o nouă rundă de sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina.

Între opţiunile pe care SUA le iau în considerare sunt ca noile sancţiuni să vizeze nave din aşa-numita flotă din umbră a Rusiei de petroliere utilizate pentru a transporta petrolul rus şi comercianţi care facilitează aceste tranzacţii, a relatat miercuri Bloomberg News, citând persoane informate, transmite Reuters.

Reuters menţionează că nu a putut confirma imediat informaţiile, iar Casa Albă şi Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns deocamdată solicitărilor sale de comentarii.

Noile măsuri ar putea fi anunţate încă din această săptămână, au mai indicat sursele.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat despre această măsură la întâlnirea cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni, mai menţionează Bloomberg.

