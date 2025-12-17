Surse Bloomberg News: SUA pregătesc noi sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei dacă Putin respinge un acord de pace

Stiri externe
17-12-2025 | 16:42
trump putin
AFP

SUA pregătesc o nouă rundă de sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina.

autor
Mihaela Ivăncică

Între opţiunile pe care SUA le iau în considerare sunt ca noile sancţiuni să vizeze nave din aşa-numita flotă din umbră a Rusiei de petroliere utilizate pentru a transporta petrolul rus şi comercianţi care facilitează aceste tranzacţii, a relatat miercuri Bloomberg News, citând persoane informate, transmite Reuters.

Reuters menţionează că nu a putut confirma imediat informaţiile, iar Casa Albă şi Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns deocamdată solicitărilor sale de comentarii.

Noile măsuri ar putea fi anunţate încă din această săptămână, au mai indicat sursele.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat despre această măsură la întâlnirea cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni, mai menţionează Bloomberg.

Citește și
Donald Trump rade
În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani
Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, sanctiuni,

Dată publicare: 17-12-2025 16:42

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Donald Trump extinde restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii altor şapte ţări şi pentru palestinieni
Stiri externe
Donald Trump extinde restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii altor şapte ţări şi pentru palestinieni

Donald Trump a extins marţi restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii a şapte ţări, printre care Siria, precum şi pentru palestinieni, informează miercuri AFP.

 

În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani
Stiri Economice
În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Rata șomajului din SUA a crescut la 4,6% în noiembrie 2025, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, un semn îngrijorător al pieței muncii americane.

SUA suspendă parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit, invocând blocaje în acordurile comerciale
Stiri externe
SUA suspendă parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit, invocând blocaje în acordurile comerciale

Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări, a anunţat marţi Michael Kratsios, consilierul pentru tehnologie al Casei Albe. 

Pastila de slăbit pentru pisici: un implant testat în SUA ar putea combate obezitatea felină
Stiri actuale
Pastila de slăbit pentru pisici: un implant testat în SUA ar putea combate obezitatea felină

Cum tot mai multe pisici, mai mult se rostogolesc decât aleargă companiile farmaceutice încearcă să găsească soluții pentru a le diminua greutatea în condiții de siguranță.

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine este Bettina Anderson. FOTO
Stiri Mondene
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine este Bettina Anderson. FOTO

Fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, figură cunoscută a societății din Palm Beach, a confirmat pentru CNN un purtător de cuvânt al lui Trump Jr.

Recomandări
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”

Țările din Europa de Est, printre care și România riscă să "nu mai aibă timp" să construiască democrații cu adevărat consolidate, în contextul internațional actual, "care provoacă foarte mari neliniști".

Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, în Marea Britanie, cine crede că sunt persoanele ”responsabile” pentru situația ”dezastruoasă” din sistemul de justiție din România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Decembrie 2025

47:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Decembrie 2025

01:50:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28