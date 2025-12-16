Pastila de slăbit pentru pisici: un implant testat în SUA ar putea combate obezitatea felină

Cum tot mai multe pisici, mai mult se rostogolesc decât aleargă companiile farmaceutice încearcă să găsească soluții pentru a le diminua greutatea în condiții de siguranță.

În Statele Unite se testează un dispozitiv care elimină lent o substanță cu efecte similare, tratamentelor noi pentru slăbit, utilizate în medicina umană.

Studii recente făcute de Asociația americană pentru Prevenția Obezității la Animale arată că 59% dintre câini sunt grași și foarte grași dar şi că numărul pisicilor care au probleme cu greutatea este mai mare.

La fel ca în cazul oamenilor, surplusul le provoacă boli grave.

Alexandru Strâmbeanu, medic veterinar: ''Obezitatea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni care se întâlnesc la pisici. Este punctul de plecare pentru alte probleme, m-aş gândi în primul rând la diabet, cu o incidență foarte crescută, urmează problemele articulare și cardiace''.

Medicii veterinari recomandă mișcare și dietă strictă în cazul animalelor plinuțe, însă de multe ori, sub impulsul de a-și răsfăța sau recompensa prietenii, stăpânii cedează.

În aceste condiţii o companie farmaceutică din Statele Unite desfășoară un studiu clinic pentru testarea unui dispozitiv care ajută pisicile să slăbească.

Acesta funcționează sub forma unui implant care eliberează lent o substanță cu efecte similare medicamentelor de slăbit folosite în medicina umană.

Potrivit companiei farmaceutice, prin dispozitiv se eliberează un agonist al receptorilor GLP-1, o categorie de medicamente care imită hormonii naturali ai sațietății și reglează glicemia.

Alexandru Vițălaru, medic veterinar: ''Principala metodă de a slăbi adresată mai ales felinelor se bazează pe dietă, pe nutriție. Acum apariția unui asemenea produs ajută foarte mult, mai ales dacă se demonstrează în finalul studiilor că funcționează și nu are efecte secundare''.



Receptorii GLP-1 sunt foarte bine conservați la mamifere, ceea ce a permis dezvoltarea unui medicament pentru obezitatea la pisici.

