Pastila de slăbit pentru pisici: un implant testat în SUA ar putea combate obezitatea felină

Stiri actuale
16-12-2025 | 20:25
×
Codul embed a fost copiat

Cum tot mai multe pisici, mai mult se rostogolesc decât aleargă companiile farmaceutice încearcă să găsească soluții pentru a le diminua greutatea în condiții de siguranță.

autor
Liliana Curea

În Statele Unite se testează un dispozitiv care elimină lent o substanță cu efecte similare, tratamentelor noi pentru slăbit, utilizate în medicina umană.

Studii recente făcute de Asociația americană pentru Prevenția Obezității la Animale arată că 59% dintre câini sunt grași și foarte grași dar şi că numărul pisicilor care au probleme cu greutatea este mai mare.

La fel ca în cazul oamenilor, surplusul le provoacă boli grave.

Alexandru Strâmbeanu, medic veterinar: ''Obezitatea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni care se întâlnesc la pisici. Este punctul de plecare pentru alte probleme, m-aş gândi în primul rând la diabet, cu o incidență foarte crescută, urmează problemele articulare și cardiace''.

Citește și
cristi danilet
Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Să vă scrieţi scrisoarea de demisie şi să plecaţi la pensie”

Medicii veterinari recomandă mișcare și dietă strictă în cazul animalelor plinuțe, însă de multe ori, sub impulsul de a-și răsfăța sau recompensa prietenii, stăpânii cedează.

În aceste condiţii o companie farmaceutică din Statele Unite desfășoară un studiu clinic pentru testarea unui dispozitiv care ajută pisicile să slăbească.

Acesta funcționează sub forma unui implant care eliberează lent o substanță cu efecte similare medicamentelor de slăbit folosite în medicina umană.

Potrivit companiei farmaceutice, prin dispozitiv se eliberează un agonist al receptorilor GLP-1, o categorie de medicamente care imită hormonii naturali ai sațietății și reglează glicemia.

Alexandru Vițălaru, medic veterinar: ''Principala metodă de a slăbi adresată mai ales felinelor se bazează pe dietă, pe nutriție. Acum apariția unui asemenea produs ajută foarte mult, mai ales dacă se demonstrează în finalul studiilor că funcționează și nu are efecte secundare''.

Receptorii GLP-1 sunt foarte bine conservați la mamifere, ceea ce a permis dezvoltarea unui medicament pentru obezitatea la pisici.

Sursa: Pro TV

Etichete: pisici, pastila, grasa,

Dată publicare: 16-12-2025 20:07

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Să vă scrieţi scrisoarea de demisie şi să plecaţi la pensie”
Stiri actuale
Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Să vă scrieţi scrisoarea de demisie şi să plecaţi la pensie”

Fostul judecător Cristi Danileţ solicită şefei Instanţei supreme, Lia Savonea, să demisioneze din magistratură, acuzând-o că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancţionat în anul 2019 pentru delict de opinie.

Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror
Stiri actuale
Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la Consiliul Superior al Magistraturii şi urmează să activeze ca procuror.

DSP Cluj: 2.000 de clienți ai centrului SPA unde au fost depistate cazuri de lepră sunt sfătuiți să se prezinte la medic
Stiri actuale
DSP Cluj: 2.000 de clienți ai centrului SPA unde au fost depistate cazuri de lepră sunt sfătuiți să se prezinte la medic

Două mii de clienți ai salonului SPA din Cluj unde două angajate din Indonezia au fost confirmate cu lepră au primit informări cu privire la riscul de infectare.

Recomandări
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști
Stiri externe
Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Decembrie 2025

56:36

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28