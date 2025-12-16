SUA suspendă parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit, invocând blocaje în acordurile comerciale

Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări, a anunţat marţi Michael Kratsios, consilierul pentru tehnologie al Casei Albe.

Acest parteneriat acoperă mai multe tehnologii de ultimă generaţie, inclusiv inteligenţa artificială (AI), energia nucleară civilă şi informatica cuantică.

Anunţul unui compromis între Statele Unite şi Regatul Unit la începutul lunii mai a provocat agitaţie, acestea fiind primele acorduri comerciale încheiate de administraţia Trump după impunerea de tarife vamale la începutul lunii aprilie.

"Sperăm să reluăm colaborarea cu Regatul Unit odată ce va face progrese substanţiale în implementarea angajamentelor sale" legate de acordurile comerciale, a scris Kratsios pe reţeaua socială X.

Potrivit mai multor mass-media, discuţiile încă stagnează asupra mai multor subiecte, în special siguranţa alimentară şi reglementarea internetului.

Statele Unite vor în special să deschidă mai mult piaţa britanică pentru exporturile sale agricole.

În baza acordului, guvernul american şi-a redus tarifele la 10% pentru majoritatea produselor exportate de Regatul Unit în Statele Unite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













