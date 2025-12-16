Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine este Bettina Anderson. FOTO

16-12-2025 | 17:31
Donald Trump Jr
Getty

Fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, figură cunoscută a societății din Palm Beach, a confirmat pentru CNN un purtător de cuvânt al lui Trump Jr.

Ioana Andreescu

Președintele Donald Trump a anunțat logodna luni seara, în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, potrivit CNN.

Anunțul a readus în atenție relația care a alimentat speculațiile tabloidelor pe parcursul campaniei electorale a președintelui.

Relații anterioare și legături politice

Donald Trump Jr. a mai fost căsătorit. Primul fiu al președintelui i-a cerut mâna primei sale soții, Vanessa, în 2004, iar cei doi s-au căsătorit la Mar-a-Lago în 2005, potrivit relatărilor din presă de la acea vreme. Vanessa Trump a depus actele de divorț în 2018. Trump Jr. a fost, de asemenea, logodit anterior cu Kimberly Guilfoyle, fostă personalitate Fox News, care a ocupat ulterior funcția de director financiar al campaniei lui Trump în cursa prezidențială din 2020.

Kimberly Guilfoyle a rămas apropiată de familia Trump. În timp ce circulau speculații despre relația lui Trump Jr. cu Anderson, Donald Trump, pe atunci președinte ales, a numit-o pe Guilfoyle în funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia, post pe care îl ocupă în prezent.

Donald Trump
Pentagonul pregătește o reorganizare majoră a armatei SUA. Administrația Trump vrea mai puțini generali și amirali

Apariții publice și reacții

Anderson și Trump Jr. au apărut împreună în public mai devreme în acest an, în timpul unei deplasări a familiei Trump în Scoția, unde s-au alăturat președintelui la ceremonia de inaugurare a unui nou teren de golf și la anunțarea unui acord comercial.

În biografia sa de pe Instagram, Anderson se descrie drept „o mamă casnică tipică… doar că nu fac treburi casnice… nu am soț… și nici copii”.

Într-un videoclip cu anunțul de la Casa Albă, publicat pe rețelele sociale de aliata lui Trump, Laura Loomer, Trump Jr. a declarat: „De obicei nu rămân fără cuvinte, pentru că, în general, nu duc lipsă de cuvinte, dar vreau să-i mulțumesc Bettinei pentru acel singur cuvânt: «Da».”

Un purtător de cuvânt al lui Trump Jr. a confirmat că acesta a cerut-o în căsătorie în weekend.

Cine este Bettina Anderson

Bettina Anderson s-a născut în decembrie 1986, fiind fiica antreprenorului Harry Loy Anderson Jr. și a filantroapei Inger Anderson. A crescut în Palm Beach, Florida, unde locuiește și în prezent. Bettina Anderson a absolvit Universitatea Columbia în 2009, cu o diplomă în istoria artei, critică și conservare.

Este model de profesie și postează frecvent pe Instagram fotografii din ședințele sale foto. Cele mai cunoscute apariții ale sale datează din 2020, când a realizat ședințe foto pentru coperta revistei Quest și pentru Hamilton Jewellers. În 2021, a fost subiectul unui material publicat în Palm Beach Illustrated, unde a fost descrisă drept „o influenceriță locală”.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: CNN

