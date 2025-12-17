Donald Trump extinde restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii altor şapte ţări şi pentru palestinieni

Donald Trump a extins marţi restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii a şapte ţări, printre care Siria, precum şi pentru palestinieni, informează miercuri AFP.

Preşedintele american a semnat o proclamaţie ce "restrânge şi limitează şi mai mult intrarea de cetăţeni străini pentru a proteja securitatea SUA", a anunţat Casa Albă.

Noile ţări vizate de această măsură sunt Burkina Faso, Niger, Mali, Sudanul de Sud şi Siria, în timpul ce Laos şi Sierra Leone trec de la restricţii parţiale la totale.

Palestinienii ce dispun de documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană sunt de asemenea vizaţi.

Administraţia Trump a impus deja restricţii totale la adresa cetăţenilor din 12 ţări şi alte zeci de ţări au fost vizate de restricţii parţiale.

Referitor la Siria, măsura intervine la câteva zile după un atac sângeros contra unor soldaţi americani în centrul acestei ţări.

Administraţia Trump afirmă că a identificat ţări unde verificările sunt "atât de insuficiente încât ele justificau o suspendare totală sau parţială a admisiei de cetăţeni ai acestor ţări".

Excepții de la restricții

Anunţul prevede cu toate acestea excepţii pentru locuitorii permanenţi legali, pentru titularii de vize existenţi, pentru unele categorii de vize precum cele ale atleţilor şi diplomaţilor, şi ale persoanelor a căror "intrare (pe teritoriu) serveşte intereselor naţionale ale SUA".

După revenirea sa la putere în ianuarie, Donald Trump desfăşoară o vastă campanie contra imigraţiei ilegale şi a înăsprit în mod considerabil condiţiile de intrare în SUA şi de eliberare a vizelor, argumentând cu protejarea securităţii naţionale.

Aceste măsuri sunt menite să interzică intrarea pe teritoriul american pentru străinii care "au intenţia de a-i ameninţa" pe americani, potrivit Casei Albe. De asemenea, pentru străinii care "ar putea dăuna culturii, guvernului, instituţiilor şi principiilor fondatoare" ale SUA.

Declarații controversate

Preşedintele american a lansat recent critici virulente la adresa somalezilor, afirmând că el nu vrea "din aceştia la noi".

În iunie, el a anunţat restricţii de intrare pe teritoriul american pentru cetăţenii a 12 ţări, în principal din Africa şi Orientul Mijlociu (Afganistan, Myanmar, Ciad, Congo-Brazaville, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen).

În schimb, Turkmenistanul, printre cele mai izolate ţări din lume, a primit un "satisfăcător", Casa Albă evocând marţi "progrese semnificative" în această ţară din Asia Centrală. Prin urmare, cetăţenii acestei ţări vor putea obţine din nou vize americane, însă doar în calitate de non-imigranţi.

În timpul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a vizat în mod similar alte ţări, în principal musulmane.

