În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Stiri Economice
17-12-2025 | 10:18
Donald Trump rade
Getty

Rata șomajului din SUA a crescut la 4,6% în noiembrie 2025, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, un semn îngrijorător al pieței muncii americane.

autor
Cristian Matei

Cea mai mare economie din lume a creat 64.000 de locuri de muncă în noiembrie, dar a pierdut 105.000 în octombrie, întărind argumentele în favoarea unei noi reduceri a dobânzilor de către Rezerva Federală în noul an, arată Financial Times.

Deși cifra pentru noile locuri de muncă din noiembrie a depășit așteptările de 50.000 ale economiștilor chestionați de Bloomberg, pierderea locurilor de muncă din octombrie a fost mult mai mare, afectată de o scădere semnificativă de 162.000 a numărului de angajați ai guvernului federal.

Această rată a șomajului este cea mai mare care s-a înregistrat din septembrie 2021 și până acum, ea fiind în creștere de la 4,4% în septembrie 2025.

Biroul de Statistică a Muncii nu a furnizat cifrele pentru octombrie, din cauza recentei acțiuni de ”shutdown” a guvernului.

Citește și
blocaj guvern sua
Senatul SUA a ajuns la un acord pentru a încheia „shutdown-ul”. Blocajul bugetar a paralizat serviciile publice 40 de zile

„În cele din urmă, dacă trecem peste toate celelalte, rata șomajului este poate cel mai important număr din raport”, a declarat Robert Tipp, șeful departamentului de obligațiuni globale la PGIM Fixed Income.

„Având în vedere această creștere, Fed va continua să se concentreze mai degrabă pe piața muncii decât pe inflație.”

Raportul oferă o imagine crucială asupra sănătății economice a SUA după ce închiderea record a oprit publicarea multor date oficiale.

Acesta completează tabloul mixt al economiei, cu o piață a muncii în declin, inflația rămânând ridicată, dar cu o creștere solidă a PIB-ului preconizată pentru al treilea trimestru.

Datele privind inflația din noiembrie, amânate, sunt programate să fie publicate joi, după ce BLS a renunțat la raportul său din octombrie.

Raportul de marți vine după ce Fed a redus săptămâna trecută ratele dobânzilor pentru a treia oară în acest an, ducând costurile împrumuturilor la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, în urma unei reuniuni în care factorii de decizie s-au certat cu privire la prioritizarea riscurilor pentru inflație sau ocuparea forței de muncă.

Raphael Bostic, care conduce Fed Atlanta, a declarat că nu susține ultima decizie de reducere a costurilor împrumuturilor, din cauza îngrijorărilor legate de inflația care rămâne la niveluri peste obiectivul băncii centrale de 2%.

Bostic a mai spus că nu anticipează o creștere a șomajului mult peste nivelul actual. „Aceste [date] sunt exact ceea ce mă așteptam în ceea ce privește situația pieței muncii. Nu mi-au schimbat prea mult perspectiva.”

Cifrele privind locurile de muncă vor fi probabil revizuite, președintele Fed, Jay Powell, afirmând săptămâna trecută că numărul locurilor de muncă era probabil supraestimat cu până la 60.000 pe lună.

Având în vedere că numărul mediu de angajări a fost de doar 22.000 în ultimele trei luni, comentariile lui Powell înseamnă că „Fed recunoaște acum în mod efectiv că economia pierde locuri de muncă, ceea ce va determina susținătorii unei politici monetare relaxate să continue să pledeze pentru reducerea ratelor dobânzilor”, a declarat James Knightley de la ING.

Raportul va alimenta, de asemenea, probabil, cererile pentru reducerea ratelor dobânzilor din partea președintelui Donald Trump, care a exercitat presiuni asupra Fed pentru a accelera ritmul și amploarea măsurilor privind costurile împrumuturilor.

„Concluzia este că președintele consideră că ratele ar trebui să fie mai mici și cred că există multe persoane care împărtășesc acest punct de vedere”, a declarat Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național și favorit pentru a-l înlocui pe Powell în funcția de președinte, pentru CNBC după publicarea raportului.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale americane pe termen scurt, care sunt sensibile la așteptările privind politica monetară, au scăzut după publicarea raportului.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei pe doi ani a scăzut cu 0,02 puncte procentuale, până la 3,49%. În prezent, se preconizează două reduceri ale ratei dobânzii cu un sfert de punct procentual până la sfârșitul anului 2026.

Indicele bursier S&P 500 de pe Wall Street a scăzut cu 0,2%.

De ce s-a înregistrat o rată mare a șomajului în SUA

Rata mai mare a șomajului în SUA a fost determinată în parte de o creștere a șomajului în rândul adolescenților, care a crescut de la 13% în septembrie la 16% în noiembrie. Analiștii au avertizat că fluctuațiile în această categorie demografică nu sunt neobișnuite.

Numărul locurilor de muncă din administrația federală, care a pierdut încă 6.000 de locuri de muncă în noiembrie, a scăzut cu 271.000 din ianuarie, după o serie de concedieri provocate de așa-numitul Departament pentru Eficiența Administrației Publice al lui Elon Musk.

Compensând o parte din pesimism, salariile din sectorul privat au crescut cu un total de 121.000 în cele două luni, mai mult decât se aștepta, sugerând continuarea angajărilor constante de către întreprinderi.

Stephen Brown, de la Capital Economics, a declarat că „impulsul pozitiv” al angajărilor din sectorul privat „sugerează că Fed nu va fi prea îngrijorată de surpriza pozitivă a ratei șomajului... cu condiția să vedem o stabilizare a șomajului în lunile următoare”.

Filmul masacrului din Sydney. Cei doi atacatori au tras 50 de focuri. Ce le-au spus rudelor

Sursa: Financial Times

Etichete: SUA, somaj, locuri de munca,

Dată publicare: 17-12-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
Citește și...
SUA reduce durata permiselor de muncă pentru imigranți ca urmare a atacului de la Washington. Cu cât se va scurta perioada
Stiri externe
SUA reduce durata permiselor de muncă pentru imigranți ca urmare a atacului de la Washington. Cu cât se va scurta perioada

Administraţia Trump a anunţat joi reducerea duratei permiselor de muncă pentru numeroase categorii de imigranţi.

Senatul SUA a ajuns la un acord pentru a încheia „shutdown-ul”. Blocajul bugetar a paralizat serviciile publice 40 de zile
Stiri externe
Senatul SUA a ajuns la un acord pentru a încheia „shutdown-ul”. Blocajul bugetar a paralizat serviciile publice 40 de zile

Senatorii americani au convenit duminică asupra unui acord temporar menit să pună capăt blocajului bugetar care a paralizat unele servicii publice timp de 40 de zile, conform mai multor surse citate de AFP.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Statul care a declarat stare de dezastru național. Economia țării este grav amenințată de tarifele comerciale ale lui Trump
Stiri externe
Statul care a declarat stare de dezastru național. Economia țării este grav amenințată de tarifele comerciale ale lui Trump

Lesotho a declarat stare de dezastru național din cauza "ratei ridicate a șomajului în rândul tinerilor și a pierderilor de locuri de muncă", în timp ce incertitudinea privind tarifele din SUA afectează țara fără ieșire la mare.

Cercetătorii americani şi-au pierdut locurile de muncă în urma reducerilor bugetare. Universităţile străine vor să-i angajeze
Stiri externe
Cercetătorii americani şi-au pierdut locurile de muncă în urma reducerilor bugetare. Universităţile străine vor să-i angajeze

Pe măsură ce administraţia Trump a redus cu miliarde de dolari fondurile federale destinate cercetării ştiinţifice, mii de oameni de ştiinţă din SUA şi-au pierdut locurile de muncă sau granturile, relatează AP.

 

Recomandări
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de români care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, „mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28