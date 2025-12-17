În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Rata șomajului din SUA a crescut la 4,6% în noiembrie 2025, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, un semn îngrijorător al pieței muncii americane.

Cea mai mare economie din lume a creat 64.000 de locuri de muncă în noiembrie, dar a pierdut 105.000 în octombrie, întărind argumentele în favoarea unei noi reduceri a dobânzilor de către Rezerva Federală în noul an, arată Financial Times.

Deși cifra pentru noile locuri de muncă din noiembrie a depășit așteptările de 50.000 ale economiștilor chestionați de Bloomberg, pierderea locurilor de muncă din octombrie a fost mult mai mare, afectată de o scădere semnificativă de 162.000 a numărului de angajați ai guvernului federal.

Această rată a șomajului este cea mai mare care s-a înregistrat din septembrie 2021 și până acum, ea fiind în creștere de la 4,4% în septembrie 2025.

Biroul de Statistică a Muncii nu a furnizat cifrele pentru octombrie, din cauza recentei acțiuni de ”shutdown” a guvernului.

„În cele din urmă, dacă trecem peste toate celelalte, rata șomajului este poate cel mai important număr din raport”, a declarat Robert Tipp, șeful departamentului de obligațiuni globale la PGIM Fixed Income.

„Având în vedere această creștere, Fed va continua să se concentreze mai degrabă pe piața muncii decât pe inflație.”

Raportul oferă o imagine crucială asupra sănătății economice a SUA după ce închiderea record a oprit publicarea multor date oficiale.

Acesta completează tabloul mixt al economiei, cu o piață a muncii în declin, inflația rămânând ridicată, dar cu o creștere solidă a PIB-ului preconizată pentru al treilea trimestru.

Datele privind inflația din noiembrie, amânate, sunt programate să fie publicate joi, după ce BLS a renunțat la raportul său din octombrie.

Raportul de marți vine după ce Fed a redus săptămâna trecută ratele dobânzilor pentru a treia oară în acest an, ducând costurile împrumuturilor la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, în urma unei reuniuni în care factorii de decizie s-au certat cu privire la prioritizarea riscurilor pentru inflație sau ocuparea forței de muncă.

Raphael Bostic, care conduce Fed Atlanta, a declarat că nu susține ultima decizie de reducere a costurilor împrumuturilor, din cauza îngrijorărilor legate de inflația care rămâne la niveluri peste obiectivul băncii centrale de 2%.

Bostic a mai spus că nu anticipează o creștere a șomajului mult peste nivelul actual. „Aceste [date] sunt exact ceea ce mă așteptam în ceea ce privește situația pieței muncii. Nu mi-au schimbat prea mult perspectiva.”

Cifrele privind locurile de muncă vor fi probabil revizuite, președintele Fed, Jay Powell, afirmând săptămâna trecută că numărul locurilor de muncă era probabil supraestimat cu până la 60.000 pe lună.

Având în vedere că numărul mediu de angajări a fost de doar 22.000 în ultimele trei luni, comentariile lui Powell înseamnă că „Fed recunoaște acum în mod efectiv că economia pierde locuri de muncă, ceea ce va determina susținătorii unei politici monetare relaxate să continue să pledeze pentru reducerea ratelor dobânzilor”, a declarat James Knightley de la ING.

Raportul va alimenta, de asemenea, probabil, cererile pentru reducerea ratelor dobânzilor din partea președintelui Donald Trump, care a exercitat presiuni asupra Fed pentru a accelera ritmul și amploarea măsurilor privind costurile împrumuturilor.

„Concluzia este că președintele consideră că ratele ar trebui să fie mai mici și cred că există multe persoane care împărtășesc acest punct de vedere”, a declarat Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național și favorit pentru a-l înlocui pe Powell în funcția de președinte, pentru CNBC după publicarea raportului.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale americane pe termen scurt, care sunt sensibile la așteptările privind politica monetară, au scăzut după publicarea raportului.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei pe doi ani a scăzut cu 0,02 puncte procentuale, până la 3,49%. În prezent, se preconizează două reduceri ale ratei dobânzii cu un sfert de punct procentual până la sfârșitul anului 2026.

Indicele bursier S&P 500 de pe Wall Street a scăzut cu 0,2%.

De ce s-a înregistrat o rată mare a șomajului în SUA

Rata mai mare a șomajului în SUA a fost determinată în parte de o creștere a șomajului în rândul adolescenților, care a crescut de la 13% în septembrie la 16% în noiembrie. Analiștii au avertizat că fluctuațiile în această categorie demografică nu sunt neobișnuite.

Numărul locurilor de muncă din administrația federală, care a pierdut încă 6.000 de locuri de muncă în noiembrie, a scăzut cu 271.000 din ianuarie, după o serie de concedieri provocate de așa-numitul Departament pentru Eficiența Administrației Publice al lui Elon Musk.

Compensând o parte din pesimism, salariile din sectorul privat au crescut cu un total de 121.000 în cele două luni, mai mult decât se aștepta, sugerând continuarea angajărilor constante de către întreprinderi.

Stephen Brown, de la Capital Economics, a declarat că „impulsul pozitiv” al angajărilor din sectorul privat „sugerează că Fed nu va fi prea îngrijorată de surpriza pozitivă a ratei șomajului... cu condiția să vedem o stabilizare a șomajului în lunile următoare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













