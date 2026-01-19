Summit UE de urgență la Bruxelles, după taxele anunțate de Trump. Planul de 93 de miliarde de dolari pregătit de europeni

Liderii europeni au fost convocați joi la un summit de urgență după taxele vamale suplimentare anunțate de Donald Trump și declarațiile acestuia tot mai amenințătoare.

Potrivit publicației Financial Times, europenii iau în calcul două variante de represalii. Un scenariu prevede un răspuns simetric, adică impunerea unor taxe vamale pentru importurile din Statele Unite în valoare de 93 de miliarde de euro. Al doilea vizează restricționarea accesului companiilor americane la piața comună a Uniunii Europene.

„De 20 de ani, Danemarca nu a reușit să îndepărteze amenințarea rusă din Groenlanda. Acum e timpul. Se va face!!!”, a transmis președintele american în toiul nopții.

Amenințarea a fost însă imediat eclipsată de scrisoarea pe care același Trump a trimis-o premierului norvegian.

Donald Trump, supărat că nu a primit premiul Nobel

„Având în vedere că țara voastră a decis să nu îmi acorde Premiul Nobel pentru Pace, deși am oprit... peste opt războaie, nu mai simt obligația de a gândi exclusiv în termeni de pace”, i-a scris Trump șefului de guvern de la Oslo.

Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei: „Nu am de gând să comentez fiecare propoziție din acel mesaj. (Trump n.r.) este foarte interesat de premiul Nobel pentru pace. I-am explicat de multe ori că este un premiu acordat de un comitet norvegian, nu de guvernul norvegian”.

În același mesaj trimis la Oslo, președintele american și-a repetat teoria potrivit căreia Danemarca nu ar avea drept asupra Groenlandei.

„Nu există documente scrise, doar faptul că o navă a ajuns acolo cu sute de ani în urmă. Dar și noi am avut nave care au ajuns acolo. Lumea nu este în siguranță dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei”, a avertizat deschis liderul american.

Andreas Østhagen, Fridtjof Nansen Institute: „Dacă aplicăm logica asta, atunci asta privește și suveranitatea SUA, nu? Niște bărci au sosit din Europa și au pus stăpânire pe ceea ce numim astăzi Statele Unite ale Americii. Populația indigenă a fost înaintea voastră acolo, băieți!”

Și colaboratorii președintelui american par să fi îmbrățișat tactica șantajului.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei: „Liderii europeni se vor da pe brazdă și vor înțelege că au nevoie să fie sub umbrela americană de securitate. Ce se va întâmpla în Ucraina dacă SUA îți retrag sprijinul?”

Rasmus Søndergaard, Danish Institute for International Studies: „Guvernele europene înțeleg că trebuie să pună piciorul în prag, altminteri (n.r. Trump) nu se va opri niciodată”.

Cele opt state pedepsite cu taxe vamale suplimentare, exact țările care au trimis soldați ca să protejeze Groenlanda, denunță la unison presiunile lui Trump.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Să folosești tarifele împotriva aliaților nu este metoda corectă de a rezolva disensiunile într-o alianță și nici nu ajută cu nimic la consolidarea securității Groenlandei”.

Lars Klingbeil, vicecancelarul Germaniei: „Trebuie să spunem foarte răspicat că nu-i vom permite lui Donald Trump să ne șantajeze, nici cu tarife, nici cu retorica lui dură”.

Rușii, încântați de tensionarea relațiilor SUA-Europa

Previzibil, rușii își freacă mâinile de satisfacție. „Alianța transatlantică este de domeniul trecutului”, a postat pe X Kiril Dmitriev, care are un mesaj sarcastic și la adresa șefei Comisiei Europene.

„Dragă Ursula 'Pfizer' von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldați trimiși în Groenlanda. S-ar putea să primești câte un procent suplimentar de taxe vamale pentru fiecare soldat european aflat pe insulă”, a scris Dmitriev.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Există specialiști internaționali care cred că, dacă Trump preia controlul asupra Groenlandei, va intra în istorie, nu doar istoria SUA, ci a lumii. Fără să dezbatem dacă e de bine sau de rău, e foarte greu să-i contrazici pe acești experți”.

Cele mai mari trei grupuri politice din Parlamentul European au anunțat că vor bloca procesul de ratificare a acordului economic dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Rasmus Søndergaard, Danish Institute for International Studies: „Arma economică este cea mai bună opțiune pe care o are Europa. Asta înseamnă tarife aplicate ca represalii. Dacă vor fi inteligenți, probabil vor fi tarife îndreptate către aliații lui Trump, oamenii din Silicon Valley, parte esențială din baza sa de susținere. Problema pentru Trump este că se apropie alegerile de la mijlocul mandatului, iar o eventuală recesiune economică nu l-ar ajuta deloc”.

