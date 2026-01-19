Rusia, despre Donald Trump și Groenlanda: „Este greu să nu fii de acord cu experţii care spun că ar intra în istorie”

Reprezentanții administrației de la Palatul Kremlin au comentat, luni, că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria SUA şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei.

Rugat să comenteze remarca lui Trump despre presupusa ameninţare rusă la adresa Groenlandei, Peskov a spus că au existat multe „informaţii tulburătoare” în ultima vreme, dar Kremlinul nu va comenta despre presupusele planuri ale Rusiei cu privire la Groenlanda.

„Aici, probabil, se poate chiar să ne detaşăm de faptul dacă acest lucru este bun sau rău, dacă respectă parametrii dreptului internaţional sau nu”, a spus Peskov. „Există experţi internaţionali care consideră că, rezolvând problema anexării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie. Şi nu numai în istoria Statelor Unite, ci şi în istoria mondială”, a comentat Peskov. „Şi, repet, fără a discuta dacă este bine sau rău, este greu să nu fii de acord cu aceşti experţi”, a afirmat reprezentantul Kremlinului, potrivit News.ro, care citează TASS, agenția de presă a Rusiei, controlată de Kremlin.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat săptămâna trecută că este inacceptabil ca Occidentul să continue să afirme că Rusia şi China ameninţă Groenlanda şi a spus că această criză legată de teritoriul arctic arată standardele duble ale puterilor occidentale care pretind superioritate morală.

Trump a insistat în repetate rânduri că vrea ca SUA să deţină Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei. El a declarat că, dacă Statele Unite nu vor prelua controlul asupra Groenlandei, atunci Rusia sau China o vor face.

Liderii Danemarcei şi Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare şi nu doreşte să facă parte din Statele Unite.

Trump a declarat în repetate rânduri necesitatea aderării Groenlandei la SUA. Încă din primul său mandat, el a propus cumpărarea Groenlandei, iar în martie 2025 şi-a exprimat convingerea că aceasta poate fi anexată.

Pe 17 ianuarie 2026, Trump a anunţat într-o postare pe reţeaua Truth Social că SUA vor începe să perceapă de la Marea Britanie, Germania, Danemarca, Olanda, Norvegia, Finlanda, Franţa şi Suedia taxe vamale suplimentare de 10%, care vor fi menţinute până când părţile vor ajunge la un acord privind „achiziţionarea completă şi definitivă” a Groenlandei de către Washington. Această decizie intră în vigoare la 1 februarie, iar de la 1 iunie rata taxelor va creşte la 25%.

În plus, şeful administraţiei americane a criticat intenţia Europei de a trimite forţe în Groenlanda, calificând-o drept „un joc foarte periculos”. În acelaşi timp, Trump a afirmat că deţinerea insulei este necesară pentru consolidarea securităţii naţionale a SUA şi pentru desfăşurarea eficientă a sistemului american de apărare antirachetă Golden Dome („Domul de aur”).

În 1951, Washingtonul şi Copenhaga au semnat, în plus faţă de angajamentele aliate în cadrul NATO, Tratatul de apărare a Groenlandei. În conformitate cu acesta, SUA şi-au asumat angajamentul de a apăra insula de o eventuală agresiune.

