Submarin rusesc cu ”probleme tehnice grave”, în largul Gibraltarului. S-a declarat pericol de explozie

Un submarin rusesc se confruntă cu probleme tehnice grave, pe care echipajul nu este capabil să le rezolve, în largul Groenlandei, scrie presa franceză.

Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu ”probleme tehnice grave” în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar ”echipajul este incapabil să rezolve problema”, potrivit unui canal Telegram al opoziţiei, Ceka-OGPU (nume ale poliţiei sovietice), scrie Le Figaro.

”În urma unor probleme la sistemul de carburant, carburant se scurge direct în cală. Din cauza lipsei de piese de schimb şi a unor specialişti calificaţi la bord, echipajul este incapabil să rezolve problema”, potrivit canalului, care citează documente oficiale.

”Alte probleme au început să apară în urma acestui accident grav”, scrie canalul - ”carburantul acumulat în cală” prezintă ”un risc de explozie”, precizează el.

Russian Navy Project 636.3 Improved Kilo-class attack submarine Novorossiysk (B-261) leaving the Mediterranean Sea via Gibraltar strait, monitored by US Navy's P-8A Poseidon. pic.twitter.com/XJzZ7yNcNH — MenchOsint (@MenchOsint) September 27, 2025

”Sursa estimează că echipajul nu are altă alegere decât să arunce cala în mare”, adaugă canalul Telegram Ceka-OGPU.

Necazurile Novorossiisk au atras profesionişti ai informaţiilor din sursă deschisă (OSINT).

Submarinul a fost observat în largul Gibraltarului, îndreptându-se către Oceanul Atlantic, probabil către o bază pentru a efectua repraţii.

Submarinele de clasa Kilo sunt construite pe Şantierele Amiralităţii la Sankt Petersburg, iar întreţinerea lor are loc la Marea Baltică.

Confruntări dure la Marea Neagră

Rusia, o obişnuită a incursiunilor în largul coastelor europene, a trimis Novorossiisk în apropierea Franţei, scrie Le Figaro.

El a fost ”însoţit” de fregata multirol (FREMM) Normandie în largul Golfului Gascogne, la aproximativ 100 de kilometri de coastele bretone, la 29 septembrie 2022.

Novorossiysk şi remorchetul Serghei Balk au fost ”însoţite”, în ”colaborare strânsă”, de către o navă spaniolă de patrulare, iar apoi de o fregată britanică.

Jean-Yves Le Drian, la acea vreme ministru al Apărării, avertiza în 2017 că submarine ruseşti se apropiau de coaste bretone, un lucru nemaivăzut de mult timp.

Comandantul Normandie a asigurat această escortare, ”o dispoziţie clasică în măsura în care Golful Gascogne corespunde zonei noastre de responsabilitate şi noi trebuie să controlăm activităţile militare care se desfăşoară în acesta”.

La Marea Neagră, ucrainenii şi ruşii s-au înfruntat dur pentru a-i controla apele.

Rusia a cucerit multe porturi - inclusiv Sevastopol şi Mariupol -, însă Ucraina a dat o lovitură, printr-o campanie abilă, potenţialului militar al Flotei ruse.

”Unele după altele, navele se întorc la baza lor”, potrivit canalului Ceka-OGPU.

”Iar acestea sunt navele lansatoare de rachetă cele mai preţioase, din care Flota la Marea Neagtă deţine doar puţine exemplare. Cine este responsabil, dacă jumătate dintre nave sunt imobilizate şi nu ies pe mare?”.

La jumătatea lui aprilie 2022, Ucraina a scufundat Moskva, nava-amiral a Flotei la Marea Neagră, primul bastiment de luptă scufundat de la al Dolea Război Mondial.

Flota rusă şi-a repoziţionat anumite bastimente după lansarea invaziei la scară mare a Ucrainei la 24 februarie 2022.

Strâmtoarea Bosfor, în largul Istanbuluiu, este închisă şi afectează pozibilitatea reaprovizionării şi întreţinerii bastimentelor ruse desfăşurate la Marea Mediterana.

Moscova conta mult pe baza sa navală de la Tartus, în Siria, care i-a fost pusă la dispoziţie în urma unui acord cu Hafez Al-Assad în 1971.

Însă răsturnarea fiului acestuia, Bashar al-Assad, în decembrie, a obligat Rusia să-şi reevalueze instalaţia, menţinută până în prezent.

Două submarine de clasa Kilo din cadrul Flotei de la Marea Neagră sunt desfăşurate în această bază de aproape zece ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













