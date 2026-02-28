Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se află în "coordonare directă" cu agenţiile de informaţii şi forţele de ordine pentru a "monitoriza îndeaproape şi a dejuca orice ameninţare potenţială împotriva patriei".

Serviciul Secret, responsabil cu protecţia preşedintelui şi a altor lideri politici, a anunţat de asemenea o "suplimentare a securităţii" în locaţiile aflate sub paza sa. Departamentele de poliţie locale din întreaga ţară, inclusiv cel din New York, au activat protocoale de precauţie şi au întărit prezenţa patrulelor la lăcaşurile de cult şi sediile diplomatice.

Donald Trump se află la reședința sa privată din Mar-a-Lago, Florida

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă un atac la scară largă împotriva Iranului, care a răspuns prin lansarea de rachete spre teritoriul israelian şi împotriva bazelor militare americane din regiune.

Preşedintele american, Donald Trump, al cărui guvern negocia un pact nuclear cu Teheranul, a anunţat operaţiunea sâmbătă în zori, de la reşedinţa sa privată din Mar-a-Lago, Florida, afirmând că obiectivul său final este răsturnarea regimului iranian.