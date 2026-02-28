De asemenea, Kallas a condamnat „atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva vecinilor săi”, care, a adăugat ea, „poartă riscul de a târî regiunea într-un război mai amplu”. Aceasta a mai informat că a fost în contact cu „partenerii din țările din Golf” și a avertizat că „regimul iranian trebuie să ia decizii”.

În plus, duminică, ambasadorii statelor membre se vor reuni de urgență în urma atacurilor militare împotriva Iranului, lansate de Statele Unite și Israel, precum și a ripostei militare iraniene.

Pe de altă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convocat pentru luni un consiliu de securitate extraordinar cu comisarii europeni pentru a aborda situația din Iran.

Forțele de Apărare ale Israelului (FDI) și Forțele Armate ale Statelor Unite au lansat sâmbătă o amplă campanie comună împotriva Iranului, atac care a cauzat peste 200 de morți în această țară, conform Semilunii Roșii. În ultimele ore, regimul iranian a inițiat o ripostă militară asupra bazelor pe care Washingtonul le deține în Orientul Mijlociu și a lansat cel puțin șase valuri de rachete împotriva Israelului.