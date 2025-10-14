SUA și China escaladează tensiunile comerciale. Beijingul impune noi restricții la doar două zile după „Săptămâna de aur”

Stiri externe
14-10-2025 | 07:11
Xi Jinping si Donald Trump
Getty

Tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China s-au amplificat din nou în weekend, evidenţiind prăpastia tot mai mare de neîncredere dintre cele mai mari două economii ale lumii, relatează CNBC.

autor
Mihaela Ivăncică

La doar două zile după încheierea vacanţei ”Săptămâna de aur”, din jurul Zilei Naţionale a Chinei, Beijingul a introdus un nou cadru de restricţii pentru exporturile de pământuri rare, a extins lista neagră cu firme americane şi a impus taxe suplimentare pentru navele cu legături SUA care acostează în porturile chineze.

Ca reacţie, preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife de 100% pentru bunurile chinezeşti, începând cu 1 noiembrie, în timp ce Beijingul a susţinut că măsurile sale privind mineralele critice sunt ”perfect legitime”.

”Cauza principală a tensiunilor este lipsa de încredere reciprocă. La discuţiile de la Londra din iunie, cele două ţări conveniseră un acord ‘pământuri rare pentru tehnologie’. Acum, ambele se simt trădate, a explicat Larry Hu, economist-şef pentru China la Macquarie.

Percepții greșite și noi reguli alimentează conflictul

Analiştii spun că escaladarea este rezultatul unor percepţii greşite de ambele părţi. Beijingul ar considera că trebuie să răspundă unei noi reguli americane, intrate în vigoare la 29 septembrie, care extinde controalele la export asupra filialelor majoritar deţinute de companii aflate pe lista neagră a SUA. Washingtonul, însă, ar vedea această modificare ca un simplu „ajustaj tehnic”.

Citește și
donald trump acord gaza
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Pe de altă parte, China îşi justifică restricţiile privind pământurile rare ca o replică la interdicţiile impuse de SUA asupra tehnologiilor de vârf, în timp ce Washingtonul percepe măsurile chineze drept o tactică de negociere înaintea unei posibile întâlniri Trump–Xi la summitul APEC din Coreea de Sud, la sfârşitul lunii octombrie.

Impactul economic este deja vizibil. O nouă regulă chineză cere obţinerea unei licenţe de export pentru orice produs ce conţine pământuri rare de origine chineză, chiar dacă acestea reprezintă doar 0,1% din valoarea totală a produsului, o măsură care ar putea afecta companii precum Nvidia, TSMC şi Intel, potrivit analistului Gabriel Wildau de la Teneo.

Piețele reacționează

Bursele din China au scăzut luni, urmând tendinţa de pe Wall Street, însă contractele futures americane şi-au revenit uşor, pe speranţa unei dezescaladări.

”Este posibil să se ajungă la o soluţie temporară, dar încrederea dintre cele două puteri este deja pierdută”, a declarat Jianwei Xu, economist senior la Natixis.

Liderul chinez Xi Jinping nu a confirmat încă întâlnirea propusă cu Donald Trump, dar diplomaţii ambelor părţi continuă negocierile, mai ales că termenele celor două pachete de sancţiuni nu coincid: tarifele americane ar intra în vigoare pe 1 noiembrie, iar restricţiile chineze privind exporturile de pământuri rare pe 1 decembrie.

”Această decalare oferă o fereastră de oportunitate pentru o soluţie diplomatică”,a spus Ting Lu, economist-şef pentru China la Nomura. Totuşi, analiştii avertizează că deteriorarea rapidă a încrederii reciproce ar putea transforma actuala dispută economică într-un conflict comercial de durată, cu consecinţe globale.

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, China,

Dată publicare: 14-10-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA
Stiri externe
Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA

Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat pe Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său, Eric, într-o discuţie surprinsă de un microfon deschis la summitul din Egipt, potrivit Reuters.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Dmitri Medvedev ameninţă: Furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru Trump
Stiri externe
Dmitri Medvedev ameninţă: Furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru Trump

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk americane către Ucraina ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

 

Volodimir Zelenski dă asigurări: Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk
Stiri externe
Volodimir Zelenski dă asigurări: Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă SUA vor furniza Kievului rachete Tomahawk, ele vor fi folosite doar în scopuri militare, iar civilii din Rusia nu vor fi atacaţi, informează luni Reuters.

 

Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA
Stiri externe
Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA

Tim Haugh, general în retragere și fost șef al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și al Comandamentului Cibernetic al SUA, avertizează că China a pătruns într-un grad alarmant în rețelele informatice americane, scrie CBS.

Recomandări
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28