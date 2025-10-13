Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA

Tim Haugh, general în retragere și fost șef al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și al Comandamentului Cibernetic al SUA, avertizează că China a pătruns într-un grad alarmant în rețelele informatice americane, scrie CBS .

În lunile care au urmat revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, mai multe persoane implicate în apărarea cibernetică a SUA au demisionat sau au fost demise.

„Capacitatea noastră totală se micșorează, în timp ce știm că a Chinei continuă să crească”, a declarat Haugh pentru emisiunea 60 Minutes.

„Guvernul SUA are în continuare o capacitate enormă, însă acum depinde de administrație să o folosească eficient și să construiască parteneriate cu industria, pentru a ne asigura că putem contracara aceste amenințări.”

Ce vizează China în SUA

Haugh a preluat conducerea NSA și a Comandamentului Cibernetic al SUA în 2024, exact când amploarea atacurilor informatice chineze asupra sistemelor de utilități a devenit clară — într-un loc în care nimeni nu s-ar fi așteptat: Littleton, Massachusetts.

Este un orășel de aproximativ 10.000 de locuitori, aflat la 50 de kilometri nord-vest de Boston.

Nu furnizează servicii majore guvernului federal și nu are nicio legătură directă cu baze militare, însă China l-a vizat totuși.

În noiembrie 2023, FBI l-a informat pe Nick Lawler, directorul companiei locale de electricitate și apă, că rețeaua informatică a utilității a fost compromisă de hackeri chinezi.

Agenții federali i-au spus că face parte dintr-o listă de aproximativ 200 de ținte.

China se infiltrase în unele rețele americane de cel puțin cinci ani până la vizita FBI-ului la Lawler.

La uzina de tratare a apei, Lawler a arătat cât de periculos ar fi putut fi atacul. Dacă hackerii chinezi ar fi reușit să preia controlul asupra sistemului de apă, ar fi putut otrăvi rețeaua.

Totuși, China a fost descoperită înainte de a obține control operațional. După neutralizarea pericolului și cu permisiunea lui Lawler, anchetatorii federali au urmărit activitatea hackerilor chinezi, iar ceea ce au descoperit a reprezentat un adevărat semnal de alarmă pentru securitatea națională americană.

