Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA

13-10-2025 | 09:08
Tim Haugh, general în retragere și fost șef al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și al Comandamentului Cibernetic al SUA, avertizează că China a pătruns într-un grad alarmant în rețelele informatice americane, scrie CBS.

În lunile care au urmat revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, mai multe persoane implicate în apărarea cibernetică a SUA au demisionat sau au fost demise.

„Capacitatea noastră totală se micșorează, în timp ce știm că a Chinei continuă să crească”, a declarat Haugh pentru emisiunea 60 Minutes.

„Guvernul SUA are în continuare o capacitate enormă, însă acum depinde de administrație să o folosească eficient și să construiască parteneriate cu industria, pentru a ne asigura că putem contracara aceste amenințări.”

Ce vizează China în SUA

 

Haugh a preluat conducerea NSA și a Comandamentului Cibernetic al SUA în 2024, exact când amploarea atacurilor informatice chineze asupra sistemelor de utilități a devenit clară — într-un loc în care nimeni nu s-ar fi așteptat: Littleton, Massachusetts.

Este un orășel de aproximativ 10.000 de locuitori, aflat la 50 de kilometri nord-vest de Boston.

Nu furnizează servicii majore guvernului federal și nu are nicio legătură directă cu baze militare, însă China l-a vizat totuși.

În noiembrie 2023, FBI l-a informat pe Nick Lawler, directorul companiei locale de electricitate și apă, că rețeaua informatică a utilității a fost compromisă de hackeri chinezi.

Agenții federali i-au spus că face parte dintr-o listă de aproximativ 200 de ținte.

China se infiltrase în unele rețele americane de cel puțin cinci ani până la vizita FBI-ului la Lawler.

La uzina de tratare a apei, Lawler a arătat cât de periculos ar fi putut fi atacul. Dacă hackerii chinezi ar fi reușit să preia controlul asupra sistemului de apă, ar fi putut otrăvi rețeaua.

Totuși, China a fost descoperită înainte de a obține control operațional. După neutralizarea pericolului și cu permisiunea lui Lawler, anchetatorii federali au urmărit activitatea hackerilor chinezi, iar ceea ce au descoperit a reprezentat un adevărat semnal de alarmă pentru securitatea națională americană.

Sursa: CBS

