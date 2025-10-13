Dmitri Medvedev ameninţă: Furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru Trump

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk americane către Ucraina ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

Medvedev, unul dintre cei mai virulenţi "ulii" ai regimului de la Moscova, care l-a provocat în repetate rânduri pe Trump pe reţelele de socializare, a declarat că este imposibil să se facă distincţie între rachetele Tomahawk care transportă focoase nucleare şi cele convenţionale după lansare, aspect subliniat şi de purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin.

"Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Exact!", a spus Medvedev pe Telegram, sugerând aparent că răspunsul Moscovei ar putea fi nuclear.

Trump reaprinde discuția despre livrarea Tomahawk-urilor

Duminică, Donald Trump a declarat din nou că ar putea livra rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune Kievului dacă Putin nu pune capăt războiului în Ucraina.

"Da, s-ar putea să-i spun (lui Putin) că, dacă războiul nu se încheie, s-ar putea foarte bine să o facem", a spus Trump. "S-ar putea să nu o facem, dar s-ar putea să o facem. Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred", a afirmat el.

Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a reacţionat: "Nu putem decât să sperăm că aceasta este o altă ameninţare fără acoperire. La fel ca trimiterea submarinelor nucleare mai aproape de Rusia". El a făcut astfel aluzie la o declaraţie a lui Trump din august că a ordonat trimiterea a două submarine în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a numit comentarii "extrem de provocatoare" ale lui Medvedev cu privire la riscul unui război.

Putin a declarat că furnizarea unor rachete Tomahawk către Ucraina, cu o rază de acţiune de 2.500 km şi care ar putea lovi orice ţintă din Rusia europeană, inclusiv Moscova, ar distruge relaţiile dintre SUA şi Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina va folosi rachetele Tomahawk numai în scopuri militare şi nu va ataca civili în Rusia, în cazul în care SUA le va furniza.

