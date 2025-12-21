SUA interceptează o nouă navă în apropierea Venezuelei, pe fondul blocadei anunţate de Donald Trump

Stiri externe
21-12-2025 | 17:35
nava petroliera
Getty

Statele Unite au interceptat o nouă navă în largul coastelor Venezuelei, în ape internaţionale, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali americani.

autor
Ioana Andreescu

Intervenţia a avut loc la doar câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o „blocadă” a tuturor petrolierelor sancţionate care intră sau ies din Venezuela, într-o nouă escaladare a presiunilor exercitate de Washington asupra guvernului de la Caracas.

Blocada petrolierelor, nouă escaladare a presiunilor

Oficialii, care au vorbit sub protecţia anonimatului, nu au precizat ce navă a fost interceptată şi nici locaţia exactă a operaţiunii. De asemenea, nu au oferit detalii privind încărcătura vasului sau eventualele măsuri ulterioare luate de autorităţile americane.

Blocada anunţată de administraţia Trump vizează în principal sectorul petrolier al Venezuelei, principala sursă de venit a statului sud-american, şi face parte dintr-o strategie mai amplă de izolare economică a regimului condus de Nicolas Maduro.

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, venezuela,

Dată publicare: 21-12-2025 17:35

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Presiuni tot mai mari asupra Caracasului: SUA confiscă a doua navă în această lună, după anunțarea „blocadei” petroliere
Stiri externe
Presiuni tot mai mari asupra Caracasului: SUA confiscă a doua navă în această lună, după anunțarea „blocadei” petroliere

Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN.

Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă
Stiri externe
Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă

Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei.

O navă turcă, avariată într-un atac aerian rusesc asupra portului ucrainean de la Marea Neagră
Stiri externe
O navă turcă, avariată într-un atac aerian rusesc asupra portului ucrainean de la Marea Neagră

O navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre, anunţă surse concordante citate de AFP.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28