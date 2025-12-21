SUA interceptează o nouă navă în apropierea Venezuelei, pe fondul blocadei anunţate de Donald Trump

Statele Unite au interceptat o nouă navă în largul coastelor Venezuelei, în ape internaţionale, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali americani.

Intervenţia a avut loc la doar câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o „blocadă” a tuturor petrolierelor sancţionate care intră sau ies din Venezuela, într-o nouă escaladare a presiunilor exercitate de Washington asupra guvernului de la Caracas.

Blocada petrolierelor, nouă escaladare a presiunilor

Oficialii, care au vorbit sub protecţia anonimatului, nu au precizat ce navă a fost interceptată şi nici locaţia exactă a operaţiunii. De asemenea, nu au oferit detalii privind încărcătura vasului sau eventualele măsuri ulterioare luate de autorităţile americane.

Blocada anunţată de administraţia Trump vizează în principal sectorul petrolier al Venezuelei, principala sursă de venit a statului sud-american, şi face parte dintr-o strategie mai amplă de izolare economică a regimului condus de Nicolas Maduro.

