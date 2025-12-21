Presiuni tot mai mari asupra Caracasului: SUA confiscă a doua navă în această lună, după anunțarea „blocadei” petroliere

Stiri externe
21-12-2025 | 07:18
petrolier
Getty

Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN.

autor
Vlad Dobrea

A fost al doilea caz cunoscut în această lună în care SUA au interceptat o navă în apropierea Venezuelei şi vine după ce Trump a anunţat în această săptămână o „blocadă” a petrolierelor sancţionate care intră şi ies din ţară. SUA au confiscat pe 10 decembrie un petrolier denumit Skipper, aflat sub sancţiuni din cauza legăturilor sale cu Iranul.

Deşi directiva lui Trump din această săptămână a vizat petrolierele sancţionate, nava confiscată sâmbătă nu se afla sub sancţiuni americane, a precizat oficialul. Confiscarea nu a fost contestată de echipajul petrolierului.

Potrivit oficialului, nava era un petrolier sub pavilion panamez, care transporta petrol venezuelean şi avea ca destinaţie finală Asia.

Operaţiunea de sâmbătă a fost coordonată de Paza de Coastă a SUA, cu sprijinul armatei americane, şi a avut loc în ape internaţionale, a mai spus oficialul.

Citește și
Dosarul Epstein
Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a cărei agenţie include Paza de Coastă, a publicat sâmbătă după-amiază pe reţelele sociale un videoclip de şapte minute care arată un elicopter planând deasupra petrolierului. Ea a scris că nava a fost interceptată într-o „acţiune desfăşurată înainte de zori” de Paza de Coastă, cu sprijinul Departamentului Apărării, şi că aceasta a acostat ultima dată în Venezuela.

„Statele Unite vor continua să urmărească transportul ilegal de petrol sancţionat, care este folosit pentru a finanţa narco-terorismul în regiune”, a declarat ea.

Ministrul de Externe al Venezuelei a anunţat sâmbătă că Iranul şi-a oferit cooperarea pentru a face faţă la ceea ce a descris drept „acte de piraterie” şi „terorism internaţional” ale guvernului SUA.

Ministrul de Externe Yván Gil a scris pe Telegram că a vorbit telefonic cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, pentru a trece în revistă relaţiile bilaterale şi pentru a discuta „evoluţiile recente din Caraibe, în special ameninţările”, precum şi „furtul navelor încărcate cu petrol venezuelean”.

Gil a spus că Teheranul şi-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Venezuela şi a oferit cooperare „în toate domeniile” pentru a contracara acţiunile SUA, despre care a afirmat că încalcă dreptul internaţional.

Coroborate cu ameninţările lui Trump privind lovituri terestre pe teritoriul Venezuelei, confiscările de nave au sporit presiunea asupra Caracasului, vizând principala sa sursă de venit, care era deja afectată după noile sancţiuni impuse sectorului petrolier la începutul acestui an.

SUA se află acum de câteva luni într-o campanie de presiune asupra Venezuelei, care a inclus desfăşurarea a mii de militari şi a unui grup de atac al unui portavion în Caraibe, atacuri împotriva unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri şi ameninţări repetate la adresa preşedintelui Nicolás Maduro.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, venezuela, petrolier,

Dată publicare: 21-12-2025 07:18

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump
Stiri externe
Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump

Cel puțin 16 fișiere legate de Jeffrey Epstein au fost eliminate de pe pagina publică a Departamentului de Justiție la mai puțin de 24 de ore de la publicare, fără explicații din partea autorităților și fără informarea publicului, potrivit AP.

Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive
Stiri externe
Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive

Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.

Statele Unite propun reluarea negocierilor de pace directe între Ucraina și Rusia, la Miami. Anunțul lui Volodimir Zelenski
Stiri externe
Statele Unite propun reluarea negocierilor de pace directe între Ucraina și Rusia, la Miami. Anunțul lui Volodimir Zelenski

SUA au propus ca negocierile directe dintre Ucraina și Rusia să fie reluate la Miami, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Recomandări
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș
Stiri Turism
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș

Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.

”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii
Stiri Sociale
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28