O navă turcă, avariată într-un atac aerian rusesc asupra portului ucrainean de la Marea Neagră

Stiri externe
12-12-2025 | 20:49
Atac
O navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre, anunţă surse concordante citate de AFP.

Claudia Alionescu

"Rusia a lansat un atac cu rachete asupra infrastructurilor portuare civile din regiunea Odesa", a scris pe Telegram vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba, conform căruia nava turcă, despre care afirmă că ar fi un "feribot", a fost avariată în portul Ciornomorsk, dar nu sunt victime.

De asemenea, armatorul turc operator al acelei ambarcaţiuni a precizat că nava sa, M/V CENK T, "care transporta camioane încărcate cu fructe, legume şi alte alimente pe ruta Karasu-Odessa, a fost victima unui atac aerian astăzi, la ora locală 16:00, la scurt timp după acostarea în portul Ciornomorsk", lângă Odesa.

Mai devreme în aceeaşi zi, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut o întrevedere în Turkmenistan cu preşedintele rus Vladimir Putin, discuţie după care a declarat că a cerut Rusiei şi Ucrainei să încheie un "armistiţiu limitat" care să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurile energetice şi maritime.

Două petroliere din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale au fost lovite în urmă cu două săptămâni de drone maritime ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-12-2025 20:49

