Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă

Stiri externe
20-12-2025 | 10:49
drone ucraina
Shutterstock

Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, atacul a avut loc vineri şi a vizat o platformă de foraj din cadrul zăcământului petrolier Filanovsky. Aceasta ar fi suferit avarii în urma loviturii.

Platforma respectivă a mai fost atacată cu drone de cel puţin două ori în luna decembrie, însă acesta este primul atac din Marea Caspică recunoscut oficial de armata ucraineană.

Reuters nu a putut confirma independent informaţiile, iar Lukoil nu a fost disponibilă imediat pentru comentarii.

Tot vineri, drone cu rază lungă de acţiune, operate de Centrul Special de Operaţiuni SBU Alpha, au lovit o plaformă situată în câmpul petrolifer şi gazifer Korşaghin din Marea Caspică, exploata de către Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat sub protecţia anonimatului o sursă din SBU The Kyiv Independent.

Autorităţile de la Kiev susţin că infrastructura petrolieră rusă reprezintă o ţintă legitimă, întrucât veniturile obţinute din exporturile de energie constituie principala sursă de finanţare pentru războiul declanşat de Moscova în urmă cu aproape patru ani împotriva Ucrainei.

Statul Major ucrainean a mai precizat că, în cadrul aceluiaşi atac, a fost vizată şi o navă militară de patrulare, iar evaluarea pagubelor este încă în curs.

De-a lungul anilor 2024 şi 2025, Ucraina a atacat în mod repetat rafinării de petrol din Rusia, însă în ultimele săptămâni şi-a extins vizibil campania, revendicând inclusiv atacuri cu drone maritime asupra unor tancuri petroliere din aşa-numita ”flotă fantomă” a Rusiei, în Marea Neagră şi Marea Mediterană.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, drone, lukoil, razboi in ucriana,

Dată publicare: 20-12-2025 10:49

