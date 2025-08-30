Trump schimbă foaia și anunță, prin ambasadorul SUA la NATO, că va oferi Ucrainei „capacități de lovire în profunzime

Donald Trump oferă Ucrainei „capacități de lovire în profunzime” care „i-ar putea ajuta ofensiv”, a declarat ambasadorul SUA la NATO.

„Cel mai probabil, ucrainenii le vor folosi, iar asta este, evident, foarte diferit de ceea ce a făcut Joe Biden”, a spus Matt Whittaker la Fox News.

Washingtonul a aprobat recent vânzarea a 3.350 de rachete Extended-Range Attack Munition (ERAM) către Ucraina, pentru 850 de milioane de dolari, costuri acoperite de Danemarca, Olanda și Norvegia.

Condițiile de utilizare nu sunt clare, însă rachetele au o rază de acțiune între 240–450 km.

Întrebat când va avea loc întâlnirea promisă de Trump cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, Whittaker a spus că Trump îi va acorda lui Putin „atât timp cât este necesar”.

„Ambele părți încă discută și asta este un lucru bun”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













