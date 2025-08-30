Panică în retail: Ce înseamnă sfârșitul scutirii „de minimis” pentru brandurile din întreaga lume. ”Haosul este aproape”

30-08-2025 | 10:37
Donald Trump

Scutirea „de minimis”, o prevedere obscură din legislația comercială care a stimulat, dar și subminat afaceri la nivel global, a luat oficial sfârșit vineri, în urma unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump, scrie CNBC

Vlad Dobrea

Timp de aproape un deceniu, expedierile cu valoare sub 800 de dolari au putut intra în SUA practic fără taxe și cu un control redus. De acum însă, aceste colete – fie că vin de la Tapestry, Lululemon sau aproape orice alt retailer cu prezență online – vor fi taxate și procesate la fel ca pachetele mai mari.

În mai, Trump a eliminat scutirea pentru bunurile venite din China și Hong Kong, iar pe 30 iulie a extins măsura pentru toate țările, numind-o „o breșă catastrofală” folosită pentru a evita tarifele și a introduce în SUA produse „nesigure sau vândute sub prețul pieței”.

Scutirea „de minimis” era programată să expire în iulie 2027, ca parte a unei legislații ample adoptate de Congres, însă ordinul executiv al lui Trump a eliminat prevederea mult mai devreme, oferind afacerilor, autorităților vamale și serviciilor poștale mai puțin timp pentru a se pregăti.

Haosul este aproape

 

„Sfârșitul acelei reguli sub 800 de dolari pe persoană pe zi, dintr-o perspectivă globală, va provoca probabil un oarecare haos”, a spus Lynlee Brown, partener în divizia de comerț global a firmei de consultanță EY.

atac kiev
Rachetele lui Putin au ucis 25 de oameni în Kiev, din care 4 copii. Rușii sunt mândri de masacru: ”Loviturile sunt reușite”

„Există implicații financiare, implicații operaționale și apoi de conformitate pură. Toate acestea au fost până acum intrări informale. Nimeni nu s-a uitat cu adevărat la ele.”

Schimbarea bruscă a dat deja peste cap lanțurile de aprovizionare din Franța până în Singapore și a determinat oficiile poștale din întreaga lume să suspende temporar livrările către SUA pentru a-și actualiza sistemele astfel încât să respecte noile reglementări.

Măsura a forțat companiile, mari și mici, să-și regândească nu doar lanțurile de aprovizionare, ci și modelele de afaceri, având în vedere impactul asupra veniturilor – declanșând panică în sălile de consiliu, potrivit experților în logistică.

„Evident, e o schimbare majoră pentru modelele operaționale ale companiilor – nu doar pentru Shein și Temu, ci și pentru companiile care au avut istoric atât comerț online, cât și magazine fizice”, a spus Brown.

Schimbarea înseamnă și că, pe lângă presiunea exercitată deja de inflația persistentă și de dobânzile ridicate, consumatorii americani ar putea vedea acum prețuri și mai mari la o gamă largă de produse, de la costume de baie columbiene până la abonamente pentru ramen artizanal livrate direct din Japonia.

Sfârșitul scutirii „de minimis” ar putea costa consumatorii americani cel puțin 10,9 miliarde de dolari, sau 136 de dolari per familie, potrivit unui studiu din 2025 realizat de Pablo Fajgelbaum și Amit Khandelwal pentru Biroul Național de Cercetare Economică. Studiul arată că cei mai afectați vor fi consumatorii cu venituri mici și minoritățile, care se bazează mai mult pe achizițiile mai ieftine din import.

Sursa: CNBC

Bilanţul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor şi rachetelor, se ridică la 25 de morţi, au declarat, vineri, autorităţile ucrainene la încheierea operaţiunilor de salvare.

